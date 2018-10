CAN 2019 : quatre équipes déjà qualifiées

Et c'est un exploit pour Madagascar ! Les insulaires ont obtenu leur premier ticket pour une CAN de leur histoire en battant la Guinée équatoriale (1-0).

Dans ce groupe A réside un autre qualifié : le Sénégal qui a fait l'essentiel avec une victoire (1-0) au Soudan.

L'autre groupe où les deux qualifiés sont connus est le J. La Tunisie en éliminant le Niger (2-1) participera à sa 14ème CAN de suite. Un record qu'elle partage avec l'Egypte.

Les Pharaons qui ont eux obtenu leur qualification en disposant de eSwatini (2-0).

Parmi les autres résultats, on note la victoire du Bénin sur l'Algérie (1-0). Elle permet aux Béninois de revenir à hauteur des Algériens dans le groupe D.

Une poule très serrée puisque le Togo est en embuscade à la troisième place avec 5 points au compteur et que la Gambie avec 2 points n'est toujours pas éliminée.

Victoire aussi du Gabon au Soudan du Sud dans le groupe C. Une victoire qui permet aux Gabonais de revenir dans la course à la qualification puisque devant eux le Burundi et le Mali n'ont pas réussi à se départager.

Enfin le Maroc, qui aurait pu valider son billet, a dû se contenter d'un match nul (2-2) contre les Comores et devra attendre novembre pour passer de manière officielle.

La France bat l'Allemagne de peu

Dans ce match comptant pour la groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des Nations, la France a disposé de l'Allemagne (2-1)

C'est Toni Kroos qui a ouvert le score sur pénalty en première mi-temps.

Antoine Griezmann a ensuite réduit la marque sur une superbe tête croisée que Neuer ne pouvait pas arrêter.

La France a pris les devants quelques minutes plus tard grâce à un pénalty de Griezmann suite à une faute pas forcément évidente de Mats Hummels sur Blaise Matuidi.

Grâce à cette victoire, les Francais restent en tête du groupe. L'Allemagne signe elle sa 6ème défaite de l'année ce qui constitue un bien triste record pour la Mannschaft.

Mais Joachim Löw, très critiqué depuis quelques mois, avait tout de même le sourire en conférence de presse estimant que son équipe a montré un tout autre visage que ces derniers mois.

" Je suis déçu du résultat même si cette défaite est différente de celle de samedi dernier. Je suis très heureux de cette performance. L'équipe a joué dans une manière cohérente, avec rigueur, ils ont été courageux et ils ont continué à avancer", a-t-il déclaré.

Joachim Löw qui malgré cette défaite devrait rester sélectionneur de l'Allemagne au moins jusqu'à la fin de l'année civile selon la presse allemande.