CAN 2019 : Le Nigeria termine troisième

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Al Salam du Caire : dès la 3ème minute, les Super Eagles ont ouvert la marque par l'intermédiaire d'Odion Ighalo, qui a profité d'une erreur du gardien tunisien Moez ben Chrifia. Cinquième réalisation pour le buteur nigérian dans ce tournoi. Ighalo qui devient le premier joueur à inscrire plus de quatre buts lors d'une CAN depuis Mohamed Gedo lors du tournoi de 2010 qui s'était disputé en Angola. L'Egyptien avait alors inscrit cinq buts également.

Et de sept pour les Super Eagles

Ce but, c'est à peu près la seule chose qui s'est passée durant la rencontre, car ni les Nigerians ni les Tunisiens n'ont su faire mieux. Deux équipes probablement fatiguées en cette fin de tournoi, et surtout, peu motivées à l'idée de jouer cette petite finale après avoir été éliminées en demies.

Quoi qu'il en soit, en seconde période, Firas Chaouat a raté une belle action pour les Aigles de Carthage, et en toute fin de match, Samuel Kalu a testé deux fois Moez ben Chrifia sur coup franc, sans succès. Score final 1-0. Le Nigeria grimpe à la troisième place pour la septième fois de son histoire, et ce en sept tentatives.

Une seule rencontre pour les finales continentales de clubs

Hier, Ahmad Ahmad a annoncé deux mesures phares pour le football africain : les finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération se joueront désormais sur une seule rencontre, et non plus en aller-retour. Cette décision fait suite à la controverse qui a eu lieu lors de la dernière finale de C1 entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Wydad Casablanca. Par ailleurs, le président de la CAF a également annoncé que la CAN féminine se jouerait désormais à 12 équipes au lieu de huit actuellement. Deux décisions qui seront discutées aujourd'hui lors de la 41ème Assemblée Générale ordinaire de la CAF, qui a lieu au Caire.

Alaphilippe plus que jamais devant

En cyclisme, suite du Tour de France. Hier, on courait la 11ème étape, 167 kilomètres entre Albi et Toulouse, dans le Sud-Ouest du pays. C'est l'Australien Caleb Ewan qui s'est imposé, en 3h51min26 sec. Au classement général, le Français Julian Alaphilippe est toujours Maillot Jaune, avec 1min12sec d'avance sur le Britannique Geraint Thomas et 1min16sec sur le Colombien Egan Bernal. Place aujourd'hui à la 12ème étape : 209 kilomètres entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre.