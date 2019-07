CAN 2019 : le Nigeria et le Sénégal dans le dernier carré

Hier en Egypte avaient lieu les premiers quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au Caire, le Nigeria a dû se démener pour venir à bout de l'Afrique du Sud. Ce sont les Super Eagles qui ont pris l'avantage en première mi-temps, grâce à Samuel Chukweze (26ème), auteur d'un but suite à un bel effort d'Alex Iwobi.

Alex Iwobi a conquis le public égyptien.

Troost-Ekong crucifie l'Afrique du Sud

En seconde période, les Bafana Bafana ne se sont pas résignés, et ont continué à pousser, avant d'être finalement récompensés de leurs efforts. Sur un coup franc botté par Percy Tau, le ballon est dévié par le Nigérian Odion Ighalo, ce qui a profité à Bongani Zungu, qui de la tête a trompé Daniel Akpeyi (71ème). Un but validé par la VAR : en effet, Zungu était hors-jeu au départ de l'action, mais a été remis en jeu par l'intervention d'Ighalo.

A 1-1, on se dirigeait doucement vers les prolongations, quand sur un corner mal anticipé par le gardien Ronwen Williams, William Troost-Ekong surgit et marque dans les buts vides. 2-1 pour le Nigeria, qui se qualifie pour le dernier carré de la compétition.

Le Sénégal dit merci à Gana Gueye

Autre équipe qualifiée pour les demi-finales : le Sénégal. Un peu plus tôt dans la journée, au stade du 30 juin (également situé au Caire), les Lions ont eu fort à faire face à des Ecureuils volontaires. Sadio Mané et consorts se sont heurtés à une équipe béninoise solide, prête à recréer la surprise comme face au Maroc lors du tour précédent. Mais finalement, le salut des Sénégalais est venu à la 70ème minute, sur une percée d'Idrissa Gana Gueye, qui a pénétré la défense béninoise, s'est appuyé sur Sadio Mané avant de tromper Saturnin Allagbe de près. 1-0 score final : favori du tournoi, le Sénégal jouera soit contre Madagascar, soit contre la Tunisie. Deux équipes qui s'affrontent ce soir à partir de 19h en temps universel.

Idrissa Gana Gueye, homme du match face au Bénin.

Les Éléphants face à l'épreuve algérienne

Et avant cette rencontre, il y aura un choc entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ce match est clairement l'affiche de ces quarts de finale, avec une équipe d'Algérie qui ne cesse de monter en puissance; avec neuf buts inscrits, les Verts font peur, et au vu de leur parcours, ils font désormais partie des favoris à la victoire finale.

D'ailleurs en face, Ibrahim Kamara ne s'y trompe pas. "Depuis le début du tournoi, l'Algérie est meilleure. Mais seul le résultat comptera", a déclaré le sélectionneur ivoirien en conférence de presse. "Mon équipe est toujours prête au combat. On va tout donner pour gagner ce match." Les Eléphants compteront notamment sur Wilfried Zaha et Jonathan Kodjia pour trouver la faille dans la défense algérienne, qui n'a toujours pas encaissé de but dans cette compétition. Côte d'Ivoire-Algérie, une rencontre qui aura lieu à Suez, ville située à 140 kilomètres du Caire, à partir de 16h en temps universel.

Sagan le plus rapide

Hier avait lieu la cinquième étape du Tour de France, 175,5 kilomètres entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, dans l'est du pays. Une étape remportée par Peter Sagan. Le Slovaque a parcouru la distance en 4h02min33sec. Au classement général, le Français Julian Alaphilippe reste Maillot Jaune, avec 14 secondes d'avance sur le Belge Wout van Aert et le Néerlandais Steven Kruiswijk. Aujourd'hui, place à la sixième étape : 160,5 kilomètres entre Mulhouse et le sommet de la Planche des Belles Filles, dans les Vosges. Un sommet qui culmine à 1148 mètres d'altitude.

Nadal et Djokovic tranquilles

En tennis, on jouait hier les quarts de finale du tournoi de Wimbledon. Opposé à David Goffin, Novak Djokovic s'est imposé en trois sets (6-4, 6-0, 6-2). En demi-finales, le Serbe affrontera l'Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a battu l'Argentin Guido Pella 7-5, 6-4, 3-6, 6-3.

Novak Djokovic a été impitoyable face à David Goffin.

De son côté, Rafael Nadal a été expéditif face à Sam Querrey (7-5, 6-2, 6-2). Au prochain match, Nadal fera face à Roger Federer, qui a éliminé Kei Nishikori. Le Suisse qui est devenu le premier joueur à remporter 100 victoires lors d'un tournoi du Grand Chelem.

Aujourd'hui, place aux demi-finales dans le tableau féminin : Serena Williams affrontera Barbora Strýcová, tandis que Simona Halep jouera contre Elina Svitolina.