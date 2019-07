CAN 2019 : l'Algérie et la Tunisie en demi-finales

Au Caire, la Tunisie s'est brillamment qualifiée pour le dernier carré. Face à une équipe de Madagascar volontaire mais limitée, les Aigles de Carthage se sont montrés dominateurs mais n'ont pas réussi à trouver la faille en première mi-temps. Le salut est venu en seconde période, par Ferjani Sassi. Le milieu de terrain tunisien a en effet ouvert le score à la 52ème minute sur une frappe détournée par Thomas Fontaine.

Fin de parcours pour Madagascar

Suite à ce but, les Barea (les Zébus) ont coulé : quelques minutes plus tard, le capitaine Youssef Msakni a porté le score à 2-0 (60ème), avant que Naïm Sliti ajoute un dernier but suite à une contre-attaque. Scire final 3-0. La Tunisie retrouve les demi-finales de la CAN pour la première fois depuis 2004. Quant aux Malgaches, ils sortent avec les honneurs, après avoir réalisé un tournoi de très haute facture. La plus belle surprise de cette compétition.

Les supporters malgaches sont fiers de leurs joueurs, qui ont tout donné pour leur participation à la CAN.

Bony et Serey Dié, héros malheureux

Autre qualifié hier soir : l'Algérie. Opposés à la Côte d'Ivoire, les Verts ont failli rompre à plusieurs reprises, comme sur cette frappe de Max-Alain Gradel détournée par le portier Raïs M'Bolhi et qui a terminé sur le poteau. Après avoir tremblé, l'Algérie a fini par ouvrir le score grâce une jolie volée de Sofiane Feghouli à la 20ème minute.

Les Algériens qui auraient pu enfoncer le clou dès le début de la seconde période. En effet, à peine la rencontre repartie, le portier Sylvain Gbohouo a commis une faute sur Baghdad Bounedjah. Pénalty. Le buteur algérien a voulu se faire justice, mais sa frappe a heurté la barre avant de s'envoler dans les nuages. Requinquée par ce pénalty raté, la Côte d'Ivoire est repartie de l'avant, et Jonathan Kodjia a fini par égaliser à l'heure de jeu (62ème). Plus rien ne sera marqué durant cette deuxième mi-temps, ni en prolongations. Il a donc fallu recourir aux tirs au but. Si Youssef Belaili a raté côté algérien, Wilfried Bony puis Geoffrey Serey Dié ont échoué côté ivoirien. Qualification de l'Algérie pour les demi-finales. Après la rencontre, l'entraîneur Ibrahim Kamara n'a pas voulu blâmer ses joueurs, et veut désormais regarder vers l'avenir.

La tristesse de Wilfried Bony et Max-Alain Gradel après la défaite contre l'Algérie.

"Il y avait un bel adversaire devant nous, on a fini aux tirs au but. Nous, on va s'appuyer là-dessus pour bâtir une équipe. Si je prend l'exemple du Sénégal, en 2017 il s'étaient arrêtés en quarts de finale. Aujourd'hui ils sont en demies, donc ils ont mis deux ans pour construire. Il n'y a pas eu le feu à la maison", a déclaré le sélectionneur ivoirien en conférence de presse. "Donc il faut laisser le temps aux jeunes de s'aguerrir. Et je pense qu'on a une belle équipe, on a une belle génération. Il n'y pas de raison de s'inquiéter."

Les demi-finales de cette CAN 2019 sont donc connues, et se joueront ce dimanche : Sénégal-Tunisie, ce sera à partir de 16h TU, suivi de Nigeria-Algérie, à partir de 19h en temps universel.

Ciccone nouveau leader

En cyclisme, suite du Tour de France. Hier on courait la 6ème étape, 160 kilomètres entre Mulhouse et le sommet de La Planche des Belles Filles, dans l'est du pays. C'est le Belge Dylan Teuns qui s'est imposé, en 4h29min53sec. Au classement général, l'Italien Giulio Ciccone s'empare du Maillot Jaune, et compte six secondes d'avance sur le Français Julian Alaphilippe. Aujourd'hui, place à la septième étape : 230 kilomètres entre Belfort et Châlon-sur-Saône.

Williams sur les traces de Court

En tennis, on connaît l’affiche de la finale dans le tableau féminin de Wimbledon. Demain après-midi à Londres, Serena Williams sera opposée à Simona Halep. En demi-finales, l’Américaine a facilement disposé de la joueuse tchèque Barbora Strycova 6-1, 6-2, tandis que la Roumaine s’est défaite d’Elina Svitolina, là aussi en deux sets 6-2, 6-3.

Serena Williams, chasseuse de records.

Si elle l’emporte en finale, Serena Williams égalera le record de victoires en Grand Chelem détenu pour le moment par l’Australienne Margaret Court avec 24 tournois remportés.

Aujourd’hui, place aux demi-finales hommes, avec au programme Novak Djokovic qui est opposé à Roberto Bautista-Agut, et un nouveau face-à-face entre Rafael Nadal et Roger Federer, le 40ème de l'histoire.