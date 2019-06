CAN 2019: la Tunisie sauvée face au Mali, le Maroc bat la Côte d'Ivoire

L’entame du match était bien tunisienne: outre la possession du ballon, on peut noter surtout un coup franc de Khazri (3e) qui a touché la barre transversale, et un corner tunisien (7e) qui est passé juste à côté de la cage malienne.

Après dix premières minutes compliquées, les Maliens ont essayé de mettre le pied sur le ballon. Et le match a été ensuite très équilibré avec de belles occasions, mais ratées de part et d’autres.

La deuxième partie plus déterminante

Sur un corner de Diadié Samassekou , le portier tunisien Hassane a raté le ballon qui a atterri au fond des filets (60e). Mais les Aigles de Carthage sont revenus au score dix minutes plus tard. Sur un coup franc de Khazri, le gardien malien Dawara n’a pas pu arrêter le tir dévié par son mur (70e).

Tenue en échec au premier match (1-1) contre l’Angola, et surtout avec ce nouveau match nul, la Tunisie compte 2 points elle occupe provisoirement la deuxième place.

Le Maroc fait l'essentiel contre la Côte d'Ivoire

Le match opposait deux des meilleures équipes de la compétition: en effet, le Maroc ainsi que la Côte d'Ivoire ont respectivement battu la Namibie et l'Afrique du Sud , sur le même score (1-0)lors de leur premier match du groupe D.

Le Maroc plus réaliste

Face à la Côte d'Ivoire moins efficace sur le plan offensif, les hommes de Hervé Renard n'ont pas tardé à ouvrir le score (23e). But signé En-Nesry grâce au bon travail d'Amraba qui a éliminé plusieurs joueurs ivoiriens juste à l'entrée de la surface ivoirienne. Et le score est resté inchangé malgré les quelques assauts ivoiriens. Le Maroc devient la 4e sélection qualifiées pour les huitièmes de finale, après le Nigeria, l'Egypte, et l'Algérie.