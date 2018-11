CAN 2019 : la Mauritanie se qualifie pour la première fois de son histoire

Depuis hier soir, l'Algérie, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie sont les quatre nouveaux pays qualifiés pour la CAN 2019.

Si pour trois de ces pays participer à la CAN est quasiment une habitude, ce sera une première pour la Mauritanie.

La 104ème nation au classement FIFA a obtenu son billet en battant le Botswana (2-1).

Le héros de tout un peuple se nomme Ismaël Diakité : l'attaquant de l'US Tataouine, en D1 tunisienne, a signé un doublé pour envoyer son pays au Cameroun en juin prochain.

Comme pour Madagascar en octobre dernier, cette qualification a donné lieu à des scènes de liesse.

Pour l'entraineur français Corentin Martins, ancien joueur à l'AJ Auexerre, c'est évidemment une grande fierté d'avoir réussi à qualifier la Mauritanie dont il s'occupe depuis 2014.

Corentin Martins, entraineur de la Mauritanie depuis 2014

"C'est une joie immense", a-t-il déclaré au media français RMC. "C'est la première fois, c'est historique, avec tout ce que ça entraîne, les klaxons, les voitures. Franchement, je pense que c'est la joie la plus intense de ma carrière.On est super fiers de participer à la prochaine CAN".



Football féminin : début de la CAN 2018

Les premiers matchs de la 13ème édition qui se déroule au Ghana ont eu lieu ce week-end.

Dans la poule A, le pays hôte s'est imposé face à l'Algérie (1-0) tandis que le Cameroun a battu le Mali (2-1).

Dans le groupe B, la Zambie a étrillé la Guinée Equatoriale (5-0) mais surtout la surprise est venue de l'Afrique du Sud qui a battu le Nigéria (1-0).

Les Nigérianes qui, non seulement sont tenantes du titre, mais ont aussi remporté la compétition à dix reprises. C'est donc un véritable exploit qu'ont réussi les Sud-africaines.

Les trois premières équipes à l'issue du tournoi seront directement qualifiées pour la Coupe du monde 2019 qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet prochain.

Ligue des Nations : le final four se dessine

Eric Dier célèbre la victoire de l'Angleterre avec ses coéquipiers

Trois pays sont officiellement qualifiés pour la fin de la compétition qui se déroulera au Portugal. Il s'agit de la Suisse, du Portugal et de l'Angleterre.

Il faut attendre ce soir pour savoir qui de la France ou des Pays-Bas rejoindra ces trois équipes.

Si la France est en tête de son groupe, elle ne compte qu'un point d'avance sur les Hollandais qui ont eux ont encore un match à jouer. Un match contre l'Allemagne qui est elle déjà éliminée et officiellement reléguée en Ligue B. Avatange aux Néerlandais donc.

Alexander Zverev dans la cours des grands

Alexander Zverev avec le trophée du Masters

Alexander Zverev, la nouvelle pépite du tennis mondial, a signé un véritable exploit lors de la finale du Masters de Londres.

Le jeune allemand de 21 ans a battu Novak Djokovic (6/4 - 6/3) alors que le Serbe était pourtant inarrêtable depuis sa victoire à Wimbledon en juin dernier.

C'est la première victoire d'un joueur allemand lors du Masters, tournoi qui réunit en chaque fin de saison les huit meilleurs joueurs du monde, depuis celle de Boris Becker en 1995. Alexander Zverev n'était même pas encore né.

Après le match, le numéro 4 mondial ne boudait pas son plaisir et a vite pris conscience de son exploit.

"Je suis incroyablement heureux. C'est évidemment le plus grand titre que j'ai jamais remporté. Je tiens à féliciter Novak pour cette excellente semaine. Pas seulement cette semaine, mais comment il a joué au second semestre de cette année. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Je veux dire, il a peine perdu un match et je suis vraiment très reconnaissant qu'il ait fini par en perdre un aujourd'hui", a-t-il déclaré avec humour.