CAN-2019 en Egypte, décision "politique" selon l'Afrique du Sud

Les responsables du football sud africain ne décolèrent pas. L’attribution de la Coupe d’Afrique des nations édition 2019 à l’Egypte relève d'une décision "politique", a dit Russel Paul, vice-président de la Safa, la Fédération de football en Afrique du Sud: "Techniquement, il n’y a pas de meilleur pays en Afrique que l’Afrique du Sud pour accueillir cet évènement sportif."

La victoire de l’Egypte a en effet été sans appel: 16 membres ont voté mardi pour le dossier égyptien contre 1, ce que la délégation sud africaine:

"Nous nous étions préparés à présenter notre dossier mercredi, mais nous avons constaté que la délégation égyptienne était déjà sur place à Dakar pour plaider sa cause bien avant le jour de vote mardi", ajoute t-il.

Le président de la FIFA en tournée en Afrique de l'Ouest

Gianni Infantino est arrivé mercredi au Togo en provenance de Mauritanie. À Lomé, le patron de la FIFA s’est entretenu avec le président togolais et les acteurs du football au pays essentiellement sur les défis à relever en vue d’améliorer le football togolais. Gianni Infantino a cet effet promis du soutien de la FIFA.

Le président de la FIFA s’est aussi exprimé sur le choix porté récemment sur l’Egypte comme pays hôte de la CAN-2019:

"On félicite d'abord l'Egypte. On estime que ce pays pourrait organiser bien la CAN même si le temps qui reste (jusqu'en juin) n'est pas suffisant. Mais on ne peut pas trop s'en inuiéter, l'Egypte dispose des infrastructures , et les Egyptiens sont aussi hospilatliers.Et on sait que les Africains sont créatifs, au début, ils semblent être en retard, mais à la fin, on constate qu'ils ont fait de belles choses. On estime qu'lle sera une très belle Coupe d'Afrique des nations, la pemière à 24 équipes." a dit Gianni Infantino.