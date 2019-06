CAN-2019 : Algérie & Sénégal, un test pour le futur leader du groupe C

Les deux sélections parmi les favorites de la compétition seront opposées dans trois jours. Un match qui pourrait départager les équipes à la tête du groupe C.

Les hommes d’Aliou Cissé ont logiquement dominé la partie. Avec une victoire 2-0, les Sénégalais ont fait une bonne opération pour leur premier match

"C’est un sentiment de satisfaction, car l’équipe a bien déroulé ". C’est la réaction de Krépin Diatta élu homme du match.

Mais le milieu du Sénégal prévient, il ne faut pas s’emballer, car il nous reste l’Algérie et le Kenya. Et en effet, les deux équipe qui se sont affrontées à 20hTU, un deuxième comptant pour la poule C.

Les Algériens ont battu 2-0 les Kenyans Avec ce score , les Lions et les Fennecs occupent la tête du groupe.

La sélection algérienne (mondial 2014)

Le Maroc a gagne de justesse contre la Namibie

Le Maroc a connu une entrée en matière bien difficile face à la Namibie. Les joueurs d’Hervé Remard se sont imposés par la plus petite des marques (1-0).

Une victoire acquise grâce à un but contre son camp d’Itamunua Keimuine (89e) qui a trompé son gardien de la tête.

L’Egypte gagne le match inaugural

Les Pharaons se sont difficilement imposés 1-0 contre une solide sélection zimbabwéenne.

Dans la poule A, le deuxième match a opposé la RDC à l’Ouganda. Un match remporté par les Ougandais 2-0.

Avec trois points et deux buts, les Ougandais occupent provisoirement la première place , suivis des Egyptiens qui ont décroché difficilement 1-0 face aux Zimbabwéens. Le Zimbabwe et la RDC sont respectivement à la 3e et 4e place. La RDC jouera le prochain match contre l’Egypte, le Zimbabwe sera pour sa part opposé à l’Ouganda.

Mondial féminin: la France arrache sa qualification pour les quarts de finale

après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire, les Bleus se sont imposées in extremis 2-1 (106e ) c'est-à-dire après prolongation Et c’est la capitaine Amandine Henri qui a donné l’avantage à son équipe

Les deux sélections africaines en lice ont été poussées à la sortie

Les Camerounaises ont été battues dimanche 3-0 par les Anglaises. Les Nigerianes se sont pour leur part inclinées sur le même score 3-0 face aux Allemandes, doubles championnes du monde.

Il faut dire aussi les Norvégiennes ont éliminé samedi les Australiennes au bout de suspense 4 buts à 1 aux tirs au but après le nul 1-1.

A16h TU, les Américaines jouent contre les Espagnoles. Les huitièmes de finales s’achèveront demain par une double confrontation. Les Italiennes contre les Chinoises à 16h TU, et les Néerlandaises seront aux prises à 19h TU avec les Japonaises.

Euro U21: l'Allemagne atteint le dernier carré

Les Allemands célèbrent leur victoire contre les Serbes

Grâce à son match nul 1-1 face à l’Autriche dimanche, l’Allemagne est qualifiée pour les demi-finales tout comme l’Autriche qui occupe la première place du groupe B.

Samedi, l’Espagne a aussi obtenu son billet pour les demi-finales en terminant en tête du groupe A. L’Italie en revanche qui n’ont que six points , sont en situation précaire car en cas de match nul ce soir entre la France et la Roumanie dans le groupe C, les Italiens seront éliminés La Roumanie sera qualifiée comme leader du groupe, la France, en tant que meilleure deuxième.

Tennis : Roger Federer remporte pour la 10e fois le tournoi ATP-500

Sur gazon de Halle dans le Westphalien en Allemagne, l’ex-numéro un mondial, actuel 3e a défait en finale le Belge David Goffin sur un score de 7-6,(7-2), 6-1. Une victoire qui prépare celle du Grand Chalem en juillet prochain à Wimbledon en Angleterre selon le Tennismann suisse Roger Federer:

Roger Federer

"Chaque fois que je gagnais à Halle, je jouais très bien à Wimbledon. Ce n’est jamais une garantie, bien sûr, mais je suis sur la tournée suffisamment longtemps pour savoir ce que cela signifie et, ce qui est le plus important, je sais que je n’ai pas de blessure, je vais prendre quelques jours de congé, puis je pense prêt une fois que je serai à Wimbledon pour y pratiquer à nouveau, mais pour le moment je vais profiter de celui-ci, me reposer un peu et attendre le reste avec impatience. "

Les trophées de la légende du Tennis Boris Becker aux enchères

La vente se fait en ligne partir de lundi. C’est la maison britannique Wyles Hardy qui s’en charge afin d’éponger partiellement les dettes du champion en faillite. Il s’agit en grande partie, des médailles, coupes raquettes, montres et photographies. La vente s’achèvera le 11 juillet.