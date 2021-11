Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale riche de 22,77 millions d'habitants (2014), qui partage ses frontières avec six pays (Nigeria, Tchad, RCA, Gabon, Guinée équatoriale et RDC). Il donne sur le Golfe de Guinée.

Le Cameroun a la particularité d'être bilingue, les régions limitrophes du Nigeria sont anglophones, tandis que le reste du pays est francophone. Il est membre de l'organisation internationale de la francophonie et du Commonwealth. Le pays est riche de nombreuses ressources naturelles et agricoles. Le niveau de pauvreté varie grandement d'une région à l'autre, elle est plus importante au Nord, et à l'est, et reste important dans le pays, avec une moyenne établie à 26% dans le pays.