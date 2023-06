Le Prix allemand pour l'Afrique 2023 à trois Camerounaises

Il s’agit de Marthe Wandou, Sally Mboumien et Esther Omam, toutes récompensées pour leur contribution à la paix et à la protection des droits des femmes et des enfants.

Les trois femmes ont été honorées ce mardi (06.06.2023) à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, en présence de la secrétaire générale de la Fondation allemande pour l'Afrique et de plusieurs personnalités camerounaises.

"Je me sens comme une enfant, je suis heureuse et je me dis : oui ! Le travail des femmes a été récompensé. C'est une victoire pour nous, les femmes bâtisseuses de la paix", s’est réjouie Sally Mboumien, enseignante et féministe.

"Ce prix représente les efforts des femmes de la Convention nationale pour la paix au Cameroun. C'est une victoire", a acclamé Esther Omam, directrice exécutive de l'ONG Reach.

Marthe Wandou, militante pour la paix et l'égalité des sexes, co-lauréate du Prix allemand pour l'Afrique. Image : Elisabeth Asen/DW

Des femmes combattantes

Les lauréates sont respectivement originaires des régions anglophones du Sud-ouest et du Nord-ouest et sont récompensées pour leur contribution à la paix et à la protection des droits des femmes et des enfants.

La troisième lauréate, Marthe Wandou, vient de l'extrême Nord du Cameroun et est militante pour la paix et l'égalité des sexes, est la troisième lauréate.

"Ce prix, c'est un chemin parcouru, c'est une concrétisation de ce que nous avons fait ensemble. C'est un symbole pour la paix que nous voulons planter dans notre pays", a exprimé Marthe Wandou, pour qui, la récompense salut le travail réalisé par les femmes camerounaises.

Le Prix allemand pour l’Afrique est décerné depuis 1993 par la Fondation allemande pour l'Afrique.

Il est attribué à des personnalités africaines qui se sont distinguées dans les domaines de la démocratie, de la paix, des droits de l'homme, du développement durable ou sociaux en Afrique.

Sally Mboumien, enseignante et féministe, co-lauréate du Prix allemand pour l'Afrique. Image : Elisabeth Asen/DW

Des conflits négligés

Sabine Odhiambo, secrétaire générale de la Fondation allemande pour l'Afrique, estime que ce prix permet de mieux faire connaître la double crise que connait le Cameroun : autonomiste dans les régions anglophones et sécuritaire dans le Nord du pays, menacé par Boko Haram. Deux conflits mal connus en Allemagne.

"L'une des raisons pour laquelle nous mettons un accent particulier sur la situation du Cameroun, c'est parce que beaucoup en Allemagne ne savent pas ce qui se passe là-bas. Ces conflits ont été beaucoup négligés par l'Allemagne et je pense que c'est ici l'opportunité pour nous d'apporter notre part de contribution à ces femmes. Il est difficile pour nous de comprendre ce qu'elles traversent… C'est vraiment touchant d'entendre ces histoires inspirantes, de voir comment ces femmes œuvrent encore pour la paix dans leur pays", a-t-elle expliqué.

Au regard de la complexité et de la longévité des conflits que connaissent plusieurs régions du Cameroun, mais aussi de ce que les femmes et les enfants subissent, le Prix allemand pour l'Afrique représente une victoire pour la plateforme des femmes pour la paix au Cameroun.

Les lauréates recevront officiellement leur prix en Allemagne.