Afrique

Au Cameroun, les jeunes troquent aussi des livres

Lire, c’est sortir de l’ignorance, c’est entretenir ses méninges, et retarder pour certains cas des maladies de dégénérescence neuronale telles que l’Alzheimer et la dépression. La gynécologue obstétricienne camerounaise passionnée de lecture, Véronique Mboua, voudrait alors contribuer en dehors de l’hôpital à servir autrement la cause humaine.