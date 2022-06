Afrique

Découverte : le Ndop, un tissu très tendance

Le Ndop est un tissu pas comme les autres qui fait courir même les plus grands couturiers du monde. Originaire de la région de l'ouest Cameroun, le Ndop jadis porté par les dignitaires et membres de la société secrète, se retrouve aujourd'hui sur le marché de la mode. Entre désacralisation et démocratisation, le Ndop se porte très bien.