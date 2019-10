Cameroun : "Le dialogue ne servira à rien" (Edith Kahbang Walla)

Info Matin 07:00 TU (26.07.2019)

Parmi les sujets au menu : Les Camerounais invités à s'habiller en noir tous les vendredis pour protester contre les arrestations arbitraires depuis le début de la crise anglophone / En Côte d'Ivoire , de plus en plus d'atteintes à la liberté de la presse / Et la situation humanitaire inquiétante dans la région de Mopti au Mali, l'acheminement de vivres est rendu difficile par l'insécurité.