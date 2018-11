Cameroun : la conférence générale anglophone prévue à Buea annulée

Au Cameroun, la conférence générale anglophone prévue à Buea mercredi et jeudi est annulée. Les organisateurs doivent s'expliquer ce mardi sur les causes exactes de cette annulation. Il s'agissait d'une initiative du du Cardinal Tumi pour justement analyser les causes de la crise. L'Allemagne s'était très impliquée dans le processus.

Offensive diplomatique allemande

La République fédérale avait dépêché à Yaoundé, il y a quelques jours, Robert Dolger, le chargé de l’Afrique sub-saharienne au ministère allemand des Affaires étrangères. Le député allemand du parti libéral FDP Christoph Hoffmann, qui soutient cette offensive diplomatique de Berlin, appelait même à s’impliquer davantage dans la résolution de cette crise. "On est prêt à se rendre sur place si on est invité", explique-t-il. Il a d'ailleurs demandé au ministère des affaires étrangères de tenter une médiation dans cette crise.

Médiation internationale

La crise au Cameroun anglophone dure depuis fin 2016.

En attendant le député allemand demande la libération de certains leaders sécessionnistes. "On ne peut avoir de paix si on jette en prison ceux qui ont une autre opinion", estime-t-il. Il appelle également à soutenir une initiative débattue en Grande-Bretagne. Certains souhaient que les parlements anglais, allemand et canadien s'unissent pour tenter une médiation au Cameroun.

Vendredi dernier, un professeur de l'université de Buea et un employé de l'établissement avaient été enlevés. Buea est en zone agnlophone du Cameroun, en crise depuis fin 2016. Des séparatistes s'opposent régulièrement et violemment à l'armée. Les établissements scolaires sont aussi la cible de ces séparatistes. Ils considèrent que le système scolaire francophone marginalise les étudiants anglophones.