Cameroun : du village à la ville, les difficultés économiques et sociales

Odette est commerçante. Cela fait près de 10 ans qu'elle a quitté son village pour s'installer à Yaoundé. Elle fait du commerce pour payer ses factures et malgré tout, elle a du mal à prendre le rythme de la ville.

"Quand je suis arrivée ici à Yaoundé, la vie n'était pas facile. Manger, la location… À Bafia, je louais une maison de 10 milles FCFA. Arrivée à Yaoundé, je me suis retrouvée avec une maison de 20- 25 milles FCFA. Les dépenses que je faisais à Bafia ne sont pas les mêmes que je fais ici. Je regrette. Ici c'est chacun pour soi or à Bafia on vivait en communauté", explique la commerçante.

"Au village on n'achète rien"

Comme Odette, ils sont nombreux ces ruraux qui ont du mal à s'habituer aux réalités urbaines. Chantal vit dans un studio avec ses 03 enfants et son époux. L'accès à un travail décent est difficile. Elle souhaite retourner dans son village.

"La ville est tellement difficile par rapport à la campagne. Au village on n'achète rien. Les légumes on les prend au champ à volonté, pareil pour les tubercules."

Chantal regrette qu'en ville, tout est à acheter. "Le manioc de 500 ne peut pas faire le repas de 3 personnes en ville. C'est trop cher. Je souhaite retourner au village mais malheureusement je n'ai pas encore assuré mes arrières parce-que même les maisons, l'école... tout est chère en ville."

L'influence de la ville sur les ruraux

La forte influence que la ville exerce sur certains ruraux peut rendre leur retour hypothétique en milieu rural. C'est le cas de Javis Nguemnang qui a réussi à se faire une place dans la capitale. Il est moto taximan, il n'envisage pas de rentrer dans son village.

"Au village il trop de manque d'emploi. Du côté de la ville par contre, il y a bien des facilités. Il faut juste chercher, se battre. Moi je m'en sors parce-que je cherche beaucoup."

La vie en campagne ou en ville a ses réalités. Toutefois, il convient de souligner que le développement de la ville ne doit pas se faire au détriment de la campagne. D'où la nécessité pour le gouvernement camerounais de développer des stratégies et actions pour permettre aux ruraux de se sentir à l'aise dans leur milieu.