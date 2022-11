Cameroun: une hausse des taxes critiquée

Le projet de loi de finances 2023 stipule ainsi que le timbre fiscal va passer de 1.000 à 1.500 francs CFA, et le droit de mutation sur les titres fonciers en cas de vente passerait à 4%. Surtout, la taxe à l'import sur le riz serait doublée, passant de 5% à 10% dès le premier janvier 2023. Ce qui devrait avoir un nouvel impact sur les prix.

"Vraiment ils veulent nous tuer, comme si c’était leur pays à eux seuls", réagit Justin Kamdem, moto taximan de 24 ans, très remonté. Loïc Mbella, comme des milliers de Camerounais, ne digère pas non plus la hausse annoncée des taxes.

Le prrojet de hausse de la fiscalité suscite suscite des inquiétudes.

"C'est ça qu'ils veulent ! Si on ne peut plus manger, on ne peut plus avoir l'eau et l'électricité, ne serait-ce que ces besoins de base, qu'est-ce que nous allons devenir ? Comme les Camerounais aiment le football, ils sont en train de profiter de ce moment de distraction pour augmenter le coût de la vie et les salaires ne suivent pas", témoigne-t-il.

C'est en effet un projet de loi qui arrive dans un contexte marqué par la vie chère au Cameroun. Si cette proposition de loi, actuellement discutée par les députés, est votée, l'année 2023 risque d'être encore plus difficile pour les Camerounais.

Nécessité

Malgré tout, Franck Okala, économiste, estime que c'est un ajustement nécessaire. Selon lui, l'économie du pays est sous pression et l'État doit trouver des ressources.

"En réalité, la Covid-19 et le conflit russo-ukrainien viennent justifier ces différents ajustements. L'arrivée de la Covid-19 a mis en difficulté les principaux financiers en termes d'aide publique au développement. D’où ce resserrement de la ceinture. Automatiquement, l'État doit chercher de nouveaux mécanismes de financement. Et le premier levier sur lequel il s'appuie pour pouvoir financer ses dépenses, c'est justement l'impôt" explique l'économiste.

Le reportage d'Elizabeth Asen

6.345,1 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget total 2023. Il connaît une augmentation de 264,7 milliards de francs CFA.

Mais l'économiste Frank Okala rappelle que la hausse de la fiscalité a été enclenchée depuis plus de vingt ans au Cameroun.

"En 1999, la taxe sur le chiffre d'affaires a été remplacée par la taxe sur la valeur ajoutée avec un taux de 18,7%. En 2005, il y a eu une évolution du taux, nous sommes passés de 18,7% à 19,25%. Une augmentation qui n'est pas négligeable. C'est vrai que le pouvoir d'achat des populations se retrouve diminué mais le phénomène d'augmentation de la taxation ne date pas d'aujourd'hui."

La charge fiscale que devront subir les Camerounais se joue donc à l'Assemblée nationale où les députés, réunis en session plénière, examinent le projet de loi de finances 2023.