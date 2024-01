CAN 2023 : les primes revues à la hausse

La CAF a augmenté les primes de la CAN 2023. Elles progressent de 40% par rapport aux primes octroyées lors de la dernière édition au Cameroun.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié ce jeudi (04.01.2024) la valeur des primes pour la CAN 2023.

Selon l’instance africaine de gestion de football, le vainqueur de la finale prévue le 11 février empochera 7 000 000 de dollars américains, soit 6,3 millions d’euros.

Le vice-champion se consolera avec 4 000 000 USD, environ 3,6 millions d’euros et les troisième et quatrième pendront chacun 2 500 000 USD du gâteau, c'est à dire 2,2 millions d’euros.

Enfin, 1, 3 millions USD, soit 1,1 millions d’euros sera octroyé à chaque sélection éliminée en quart de finale. En effet il y a eu une hausse de 40% par rapport à l’édition précédente qui s'est déroulée au Cameroun.

Le Sénégal jouera contre la Gambie lors de la 1ere journée dans le groupe C Image : SEYLLOU/AFP

L'heure est aux préparatifs

Les 24 nations participantes à cette 34e édition se préparent pour ce rendez-vous sportif sur le continent. Le Maroc demi-finaliste lors du Mondial 2022 au Qatar font partie des sélections les plus attendues dans cette compétition.

Les Lions de l'Atlas se sont entrainés mercredi. L'objectif était de passer en revue les différents aspects de la préparation, comme l'explique Walid Regragui, sélectionneur du Maroc :

"Toute l'équipe est au même niveau, les joueurs jouent tous bien, comme une bonne équipe, et nous avons eu tout ce dont nous avons besoin pour être bien préparés et pour que tous les détails soient contrôlés, et l'aspect psychologique doit aussi être présent afin que nous puissions sortir du stress dû à cette compétition", a-t-il dit.

La sélection nationale du Maroc se rendra dimanche prochain à San Pedro, ville du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, afin de participer à cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, du 13 janvier au 11 février 2024.