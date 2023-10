Simba face à Al- Ahly pour l'ouverture de la LAF

Les huit équipes choisies par la CAF pour représenter les régions Nord : Espérance sportive de Tunis, Wydad Athletic club, Al- Ahly FC, au Centre-Ouest : TP Mazembe, et Enyimbe FC. Le Sud-Est est représenté par Mamelodi Sundwons, Simba, Atletico Petroleos. Les équipes s'affronteront en confrontations aller-retour. Le tournoi va entamer au stade des quarts de finale.

Simba-Al-Ahly ouvre le tournoi

Cette rencontre va marquer le début de la Ligue africaine de football, une nouvelle compétition interclubs créée par la CAF pour remplacer la Ligue africaine des clubs champions et la Coupe de la Confédération.

Mais avant ce match inaugural, il est prévu une conférence de presse du président de la CAF, le Sud-africain Patrice Motsepe en compagnie des légendes du football africain.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan lors du festival Kizimkazi au Zanzibar Image : Presidential Press Service Tanzania

Les énormes bonus promis

A l'occasion du match d'ouverture entre Simba et Al-Ahly la présidente de la Tanzanie Samia Suluhu Hassan a promis 10 millions de Shilling tanzaniens à chaque but des Tanzaniens contre les Egyptiens d'Al Ahly selon la presse tanzanienne (Daily Tanzania News). Une motivation de taille pour marquer un maximum de buts.

En outre, l'investisseur principal de Simba Sporting Club, le richissime Mohamed Dewji a, selon le club, préparé une grosse enveloppe dont le montant n'a pas encore été dévoilé en cas de victoire aujourd'hui ainsi qu'au match retour. Celui-ci se jouera en Egypte, sur la pelouse de Al Ahly.

Le programme des matchs

Outre le choc inaugural entre Simba et Al Ahly d'Egypte ce vendredi à 15hTU (20 octobre 2023) l'équipe angolaise Petro de Luanda fera face aux Sud-Africains des Mamelody Sundowns samedi à 15h30TU (21. Octobre 2023).

Enyimba du Nigera se mesurera à Wydad Atletic Club du Maroc dimanche à 1800 TU peu de temps après le match TP Mazembe de RDC et Espérance de Tunis dimanche à 15h TU. Pour les matchs aller. Tandis que le TP Mazembe de la République démocratique du Congo sera opposé à l'Espérance Tunis.

Les quarts de finale qui débutent aujourd'hui prendront fin le 25 octobre. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre et la finale aura lieu le 05 et le 11 novembre prochain.