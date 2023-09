C3/C4 : carton plein pour les clubs allemands

Le Bayer Leverkusen et l'Eintracht Francfort se sont imposés à domicile, tandis que le SC Fribourg a remporté un précieux succès loin de ses bases.

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, le Bayer Leverkusen a fait forte impression hier soir. Demi-finalistes la saison passée et actuels leaders de la Bundesliga, les hommes de Xabi Alonso ont largement dominé le club suédois du BK Häcken 4-0. Victor Boniface a notamment inscrit un des buts pour le Bayer. Pour Jonathan Tah, cette victoire confirme les bonnes dispositions de son équipe depuis le début de la saison :

"Nous sommes contents d’avoir gagné cette rencontre, sans prendre de buts, en plus. Nous avons effectué plusieurs changements, et les remplaçants ont assuré. C’est une bonne chose pour les semaines à venir, au cours desquelles nous allons avoir plusieurs échéances et pour lesquelles nous allons devoir faire tourner l’effectif. Donc nous sommes heureux, tout simplement", a déclaré le défenseur à l'issue de la rencontre.

Grâce à cette large victoire le Bayer Leverkusen prend la tête de son groupe devant le FK Qarabag vainqueur de Molde 1-0.

Fribourg au bout du suspense

De son côté, le SC Fribourg a eu plus de mal mais a fini par s’en sortir face au club grec de l'Olympiakos. Alors que le score était de 2-2, Maximilian Philipp a inscrit le but de la victoire pour Fribourg à la 85è minute de jeu. C’est une victoire précieuse pour le club allemand qui évoluait à l’extérieur et qui possède un groupe relativement compliqué qui compte aussi West Ham. Les Anglais qui se sont imposés 3-1 face aux Serbes du ​​Bačka Topola.

Depuis son retour à Fribourg (club qu'il avait quitté en 2017); Maximilian Philipp s'est déjà montré décisif à deux reprises : face au Werder et au Pirée Image : Jöran Steinsiek/IMAGO

Dans les autres résultats importants de cette première journée de Ligue Europa, on note les victoires de Liverpool 3-1 face aux Autrichiens du LASK, celle de la Roma 2-1 sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, le match nul 3-3 entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam, ou encore la défaite surprise de Brighton face à l’AEK Athènes 3-2.

Francfort a eu chaud

En Ligue Europa Conférence, l'Eintracht Francfort a réussi ses débuts en battant le club écossais d’Aberdeen 2-1. Les Allemands sont actuellement deuxièmes de leur poule à la différence de buts derrière le PAOK. Les Grecs se sont imposés sur la pelouse d’Helsinki 3-2.

Vainqueur de la Ligue Europa en 2022, l'Eintracht Francfort ajouterait bien la Ligue Europa Conférence à son palmarès Image : Kai Pfaffenbach/REUTERS

Dans les autres résultats importants de cette première journée de Ligue Europa Conférence, on remarque la victoire de Lille 2-0 face à Ljubljana, le match nul 2-2 entre Genk et la Fiorentina, finaliste la saison passée, et la défaite d’Aston Villa 3-2 sur la pelouse du Legia Varsovie.