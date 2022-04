Côte d'Ivoire : Didier Drogba veut rassembler autour de lui

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Abidjan, Didier Drogba s'est montré plutôt confiant dans sa victoire face à ses deux adversaires, Idriss Diallo et Sory Diabaté, deux anciens hauts responsables de la FIF.

Pour l'ancien attaquant des Eléphants, la priorité va au rassemblement ; il faut unir toutes les forces en présence au sein du football ivoirien et aller dans la même direction.

"Dans 'fédération', il y a le mot 'fédérer'. La Côte d'Ivoire a connu trop de discordes ces dernières années. C'est la raison principale de cette candidature. Parce que c'est mon pays. Le football ivoirien ne peut pas rester divisé comme ça. La raison pour laquelle je m'investis dans le football ivoirien, c'est pour rassembler tous nos acteurs."

Des supporters de Didier Drogba lors de la conférence de presse qui s'est tenue à Abidjan

Des discordes à l'impact négatif

Selon lui, la désunion a eu des conséquences au niveau sportif, la Côte d'Ivoire ne s'étant plus qualifiée pour la Coupe du monde depuis 2014 :

"Depuis ces crises, on ne s'est pas qualifiés (pour la Coupe du monde) en 2018, ni en 2022. Que fait-on, nous, qui avons participé aux belles heures de l'équipe nationale ou du championnat de Côte d'Ivoire, ou même de la Côte d'Ivoire en général ? On reste en retrait, on ne dit rien ? Non. C'est notre chose. Donc à mon humble niveau, voilà la contribution que je peux apporter au football ivoirien. Merci."

A travers son projet "Renaissance", Didier Drogba entend réorganiser de fond en comble le football ivoirien et a promis une augmentation des subventions aux clubs, dont les présidents sont appelés à élire le nouveau dirigeant de la FIF.

Une élection loin d'être gagnée

Malgré son statut d'icône du football ivoirien et le soutien de la FIFA, l'élection de Didier Drogba n'est cependant pas acquise d'avance : il a passé le plus clair de sa vie professionnelle à l'étranger alors que ses deux rivaux connaissent parfaitement les rouages et le fonctionnement de la FIF et des clubs de Côte d'Ivoire.

Ses détracteurs rappellent également volontiers qu'il a fallu baisser le nombre de parrainages pour que l'ancien attaquant de Chelsea puisse avoir une chance de se présenter.

L'élection à la tête de la FIF aura lieu samedi 23 avril prochain. Elle ne sera toutefois définitivement validée qu'une fois connus les résultats d'une "enquête d'intégrité" à laquelle ils doivent se soumettre. Une enquête d'intégrité qui sera menée par la FIFA.