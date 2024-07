Alassane Ouattara ne craint pas un push en Côte d’Ivoire

Le sujet a été évoqué lors d’un point de presse à Abidjan par la chef de la diplomatie allemande et le président ivoirien. Mais la question d’une nouvelle candidature du chef de l’État ivoirien est restée sans réponse.

Lors de ce point de presse à Abidjan animé en compagnie de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, le président ivoirien a cherché d’abord à rassurer. Après les coups d’Etat militaires dans les pays voisins, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et plus récemment le Niger, Alassane Ouattara s’est déclaré confiant que son pays ne connaitra pas le même sort.

"Je peux vous rassurer que la Côte d’Ivoire est stable et qu’elle restera stable parce que nous avons un pays qui est bien gouverné. Je le dis en toute modestie : nous avons investi sur l'ensemble du territoire, nous n'avons aucune crainte, et nous considérons que nous avons une armée républicaine, donc nous n'avons aucun souci dans ce domaine. Et je peux vous rassurer que les prochaines élections seront démocratiques. Elles seront observées par qui voudra", a-t-il déclaré.

Pourtant, les prochaines échéances électorales sont redoutées en Côte d’Ivoire, notamment en raison d’une possible nouvelle candidature du président octogénaire pour un quatrième mandat. Une question qu’Alassane Ouattara a esquivée.

"Je voudrais dire qu'en général, on dit que la démocratie, c'est l'alternance, n'est-ce pas ? La Côte d’Ivoire a fait des alternances. Pendant des années, c'était le parti de l'indépendance - ensuite, il y a eu le parti de gauche, qui est resté une dizaine d'années et maintenant, c'est un parti centriste, libéral. L'alternance a lieu et tant que les Ivoiriens choisiront, le choix sera le leur."

La ministre allemande des Affaires Etrangères, Annalena Baerbock à Abidjan le 16 juillet 2024 en compagnie du président ivoirien, Alassane Ouattara. Image : Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Grande tentation

Pour le politologue ivoirien Sylvain N’Guessan, ne pas répondre explicitement à cette question signifie que le président Alassane Ouattara serait tenté par une nouvelle candidature.

"A la question de savoir pourquoi monsieur Ouattara ne répondrait pas en des termes explicites à une éventuelle candidature ? Je pense qu’il se donne le temps d'observer. Mais selon mon humble avis, il est intéressé. Nous sommes à quatorze mois de la présidentielle. S’il n'est vraiment pas intéressé, ce serait le moment quand même de laisser une tête se lever dans son parti", a expliqué Sylvain N’Guessan.

Le parti au pouvoir, le RHDP, a annoncé fin mai dernier que le chef de l’Etat était son « candidat naturel » pour la présidentielle de 2025. Un appel donc à ce dernier pour qu’il concoure à un quatrième mandat.