Côte d'Ivoire : les résultats finaux proclamés

C'est à la télévision nationale que Youssouf Bakayoko, président de la contestée commission électorale indépendante (CEI), a fait le bilan des deux élections de samedi dernier. Le président de cette institution s'est félicité du bon déroulement du scrutin.

Pourtant, dans la commune balnéaire de Port-Bouét (située dans le sud d'Abidjan), le scrutin a été invalidé, suite à la destruction d'urnes, selon la commission électorale indépendante. Les partisans du candidat du parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), qui revendiquent la victoire de leur leader, occupent les rues depuis lundi dernier. "Nous ne sommes pas d'accord, nous allons manifester pour récupérer notre victoire ? Cette victoire c'est la nôtre nous ne voulons pas la laisser."



Le président ivoirien Alassane Ouattara a voté à Abidjan.

Irrégularités et violences

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Samy Merhy, candidat indépendant d'une ville de l'intérieur du pays, décrie les irrégularités du scrutin dans sa circonscription électorale. Il parle d'une journée émaillée de violences, suivie de la mort d'un de ses partisans. Comme plusieurs autres candidats malheureux, Samy Merhy ne compte pas en rester-là : "Nous contestons ces résultats provisoires. Nous allons saisir la cour constitutionnelle pour que ces élections soient invalidées."

Dans la ville historique de Grand Bassam, située à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan, c'est la défaillance d'un logiciel qui a donné la victoire au candidat de la coalition au pouvoir (RHDP) au détriment du maire sortant, reconnu pourtant vainqueur par la commission électorale locale.



L'ancien footballeur Bonaventure Kalou, l'un des grands vainqueurs de ces élections.

Les indépendants prennent du poids

Les dernières élections législatives et les récents scrutins locaux ont vu la percée des indépendants. Pour l'enseignant chercheur Arthur Banga de l'université d'Abidjan, c'est une autre force politique qui se met en place en Côte d'Ivoire, avec laquelle il faudra compter pour 2020.



"Les indépendants ne sont pas liés entre eux. D'ailleurs, il y a deux types d'indépendants. Il y a ceux qui ne sont pas contents des choix de leur parti, qui réussissent à démontrer donc que le parti politique s'est trompé. Dans la plupart des cas, ils ramènent leur victoire à leur parti politique", commente Arthur Banga. "Et puis il y a des indépendants incarnés par Kalou Bonaventure qui sont indépendants dans le sens premier du terme. Ceux-là, il faut prendre leur élection comme peut être un ras-le-bol aussi de l'attitude des partis politiques. Un véritable agacement des Ivoiriens, parce que les partis politiques n'arrivent pas à incarner une solution. Du coup à l'échelle nationale, un leader charismatique qui suppose qu'il peut sortir des partis politiques, fédérer ces indépendants et fédérer tous ceux qui ont cet esprit peut avoir un rôle important à jouer pour les élections de 2020."

À compter de ce mercredi, es candidats ont cinq jours pour faire leurs réclamations auprès de la Cour suprême. Ajoutons que cette élection a fait cinq morts selon le gouvernement, qui s'est réuni aujourd'hui en conseil des ministres.