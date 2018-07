Côte d’Ivoire "La dissolution du gouvernement est loin d’être une solution", André Sylver Konan

Le président Alassane Ouattara a dissout le gouvernement nommé il y a dix-huit mois seulement. Mais il a cependant reconduit Amadou Gon Coulibaly au poste de Premier ministre. A ce dernier, il a assigné la mission de mettre en place une nouvelle équipe composée de personnalités du RHDP, (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix), et de la société civile. Mais au regard de la crise qui secoue actuellement la coalition au pouvoir, la dissolution du gouvernement, loin d’être une solution pour apaiser la tension politique interne à la mouvance, mais va plutôt renforcer la "cassure" entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. C’est l’avis d'André Sylver Konan, analyste politique ivoirien.

