Côte d'Ivoire : décès d'Augustin Sidy Diallo, président de la FIF

Homme fort du football ivoirien, Augustin Sidy Diallo est décédé ce samedi à son domicile des suites de la Covid-19 à l’âge de 61 ans.

Élu président de la FIF en 2011, puis réélu quatre ans plus tard, il devait quitter son poste en août dernier, mais assurait depuis les affaires courantes, la FIFA ayant suspendu le processus électoral devant lui désigner un successeur.

En neuf ans de présidence, Augustin Sidy Diallo a notamment connu la victoire des Éléphants en Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2015.

L'hommage du football ivoirien

De vibrants hommages lui ont été rendus tout le week-end, dont celui du capitaine ivoirien Serge Aurier, qui a déclaré via la plateforme Instagram : "Même malade tu voulais toujours être avec nous je n’ai pas les mots ni grand chose à dire à part merci pour tout !".

Joint par le quotidien français L’Équipe, l’actuel sélectionneur de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle a quant à lui assuré que "c’était un moment terrible" et a évoqué "un mec qui méritait d’être connu, un homme de coeur qui adorait le foot."

Même Didier Drogba, qui a pourtant eu de nombreux différends importants avec le dirigeant, a transmis ses condoléances à sa famille via Twitter et déclaré que "la famille du football ivoirien, africain et mondial vient de perdre un de ses fils".