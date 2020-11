Côte d’Ivoire : Bédié a-t-il posé des préalables à Ouattara ?

Le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu à la tête de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat controversé, et son principal opposant l'ex-président Henri Konan Bédié ont dit avoir "brisé la glace" lors de leur rencontre du mercredi (11.11.2020) à Abidjan.

Cette première rencontre, depuis leur rupture en 2018, vise à apaiser le climat politique national.

"Nous allons dans les jours et semaines à venir continuer à nous téléphoner et à nous rencontrer pour qu'enfin le pays soit ce qu'il était avant", a déclaré aux journalistes présents, Henri Konan Bédié.

"La paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi", a pour sa part, indiqué, le président Alassane Ouattara, dans un contexte marqué par les violences électorales qui ont fait 85 morts et près de 500 blessés.

Henri Konan Bédié a-t-il posé des préalables avant de rencontrer le président ivoirien ? William Assanvo est chercheur au bureau pour l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et le Bassin du Lac Tchad de l’ISS, basé à Abidjan. Il estime qu’Henri Konan Bédié ne peut en effet pas poursuivre ce dialogue sans réclamer la libération de ses alliés emprisonnés.