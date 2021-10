Côte d’Ivoire : les gestes barrières négligés ?

Info Matin 7 h TU (12.10.2021)

Parmi les sujets au menu : le point de la première journée de procès des assassins présumés de Thomas Sankara au Burkina Faso, le non-respect des mesures barrières contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le désaccord entre des groupes armés et le ministre malien de la Réconciliation Ismaël Wagué et les assurances du gouvernement congolais face à la résurgence du virus Ebola dans l'Est de la RDC.