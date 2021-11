Qu’il s’agisse de documentaires scientifiques, d’émissions pour enfants, de sport, de musique ou de l’actualité lifestyle, DW Transtel propose à ses partenaires internationaux toute une gamme de programmes TV en allemand, anglais, arabe, espagnol, français, portugais et russe.

DW Transtel produit des documentaires fascinants et une palette d’autres programmes passionnants du cœur de l’Europe, depuis maintenant plus de 50 ans. Elle fait partie intégrante de la DW qui, à l’échelle internationale, est un des leaders européens en matière d’infos, de dossiers et de magazines captivants. Pour vous donner une idée du choix de tous les programmes qui vous sont offerts, veuillez parcourir les catalogues ci-dessous.

Veuillez noter que les descriptions des programmes sont en anglais, les adaptations des séries mentionnées sont disponibles en français.