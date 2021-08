La situation des droits de l’homme s’est-elle améliorée ?

Le 28 juillet dernier, le procureur général de la République du Burundi, Sylvestre Nyandwi, déclarait que depuis l’arrivée au pouvoir, en juin 2020, du président Evariste Ndayishimiye, la situation des droits de l’homme s’est considérablement améliorée.

Selon lui, "il y a un autre phénomène criminel dont il est fait état sur les réseaux sociaux ces derniers jours, à savoir celui des personnes kidnappées par les criminels qui se déguisent en forces de sécurité. Cependant, certaines de ces allégation de personnes disparues sont mensongères."

Écouter l'audio 09:38 "Le comportement du régime Ndayishime est le même que celui du régime Nkurunziza" (Pacifique Nininahazwe)

Sylvestre Nyandwi cite le cas de "Toyo Pascal dont on avait annoncé l’enlèvement mais que l’on a retrouvé dans un cachot de Makamba où il est en garde à vue pour des actes criminels qu’il aurait commis. De même, des personnes partent pour se faire enrôler dans des groupes armés sans en informer leurs familles et celles-ci croient à tort qu’elles ont été enlevées".

Préoccupations

Ces propos sont contredits toutefois par le président du Forum pour la conscience et le développement (FOCODE), Pacifique Nininahazwe. Celui-ci rappelle que les arrestations et disparitions d’opposants persistent et il demande à l’Union européenne de continuer à se préoccuper de la situation des droits de l’homme au Burundi.

