Burkina : une bavure policière pourrait avoir causé la mort de 12 prisonniers

C'est par la voix du procureur de Fada N'Gourma, capitale de la région de l'est du Burkina Faso, que l'information est officiellement tombée ce mercredi 13 mai : "Vingt-cinq personnes ont été interpellées dans la nuit du 11 au 12 mai par les forces de défense et de sécurité à Tanwalbougou pour suspicion de faits de terrorisme. Malheureusement, douze d'entre elles ont trouvé la mort au cours de la même nuit dans les cellules où elles étaient détenues", peut-on lire dans le communiqué.

Comme le précise notre correspondant à Ouagadougou, "cette partie du pays connait un regain d’attaques perpétrées par des groupes armés. En réponse, l’opération militaire baptisée Otanpuanu, pluie de feu ou foudre, a causé d’importantes pertes parmi les djihadistes. "

Les personnes interpelées dans la nuit du 11 au 12 mai devaient être transférées du poste de gendarmerie de Tanwalbougou vers un tribunal de Fada N'Gourma pour y être auditionnées.



Une enquête a été ouverte et des médecins légistes se sont rendus sur place. Selon nos informations, tous les agents de police en service le jour de la mort des douze détenus à Tanwalbougou ont été démis de leur fonction.

"Asphyxie sévère"

Concernant les circonstances de ce drame, ce sont des informations anonymes de personnes proches du dossier qui fournissent les premières hypothèses.

Des sources indépendantes ont assuré à l'agence de presse AFP qu'une bavure policière n'était pas à exclure. De plus, des sources sécuritaires cette fois affirment qu'une "asphyxie sévère pourrait expliquer le décès de ces détenus".



L'affaire est suivie avec d'autant plus d'attention qu'elle pourrait continuer à exacerber des tensions interethniques déjà fortes dans le pays, alimentées par des exactions régulièrement commises par la police ou l'armée contre les Peuls.



Ainsi, selon ces mêmes sources, la majorité des détenus appartenaient à l'ethnie peule, souvent victime de préjugés. Des Peuls sont en effet accusés de complicité avec les djihadistes présents dans la région et dont les attaques sanglantes ont fait plus de 850 morts depuis 2015 au Burkina Faso.



Les faits semblent se répéter

Par ailleurs, l'affaire de Tanwalbougou n'est pas un cas isolé. Dans les locaux de l'unité anti-drogue de la police nationale l'été dernier, onze personnes soupçonnées de trafic de drogue avaient elles aussi été retrouvées sans vie dans leur cellule. Des agents de police avaient été relevés de leur fonction.



Plus récemment, fin avril, un enseignant accusé d'avoir des liens avec des groupes terroristes avait été interpellé et retrouvé mort dans une gendarmerie de Ouagadougou



D'après le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et du peuple (MBDHP), au moins quatre personnes appartenant à l'ethnie peule ont été "victimes de disparitions forcées" à Ouagadougou durant les mois de décembre et janvier dernier.