"Le Burkina Faso n'a pas de problèmes avec l'ONU", selon Olivia Rouamba:

Émission spéciale : l'actualité en Afrique francophone 2022/2023

Du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo aux crimes perpétrés par des groupes djihadistes au Mali, au Burkina Faso et dans des pays du Golfe de Guinée, l'année 2022 a été celle qui a egalement connu le départ de l'opération Barkhane du Mali et la montée en puissance de l'influence russe en Afrique.