Lever de rideau sur le Fespaco

Enfin ! Après un report de 8 mois dû au coronavirus, le plus grand festival africain du cinéma ouvre ses portes samedi à Ouagadougou.

"Cinéma d’Afrique et de la Diaspora : nouveaux regards, nouveaux défis", c'est le thème de la 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision