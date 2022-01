Burkina : l’impuissance face aux milliers d’écoles fermées

Attendu sur la question des fermetures des établissements scolaires, le Premier ministre Lassina Zerbo, face aux députés en fin de semaine dernière, a pourtant été peu loquace.

Les membres du gouvernement prendront "une part active" dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’éducation en situation d’urgence afin d’éviter aux enfants affectés par l’insécurité de "tomber dans l’analphabétisme, terreau fertile du recrutement terroriste".

Écouter l'audio 02:06 Ecoutez le sujet de notre correspondant à Ouagadougou

Ces propos du Premier ministre dans l’hémicycle ont néanmoins manqué de contenu selon certains analystes des questions politiques, à l’image d’Apollinaire Kyelem de Tambela :

"C’est une énumération des déclarations d’intention et des chiffres. Il n’a pas évoqué de moyens particuliers pour parvenir aux résultats qu’il propose. Peut-être que le Premier ministre a sa stratégie qu’il n’a pas voulu révéler pour que les infiltrés au sein du système ne le transmettent pas aux adversaires, c’est à dire aux djihadistes. Ce serait tout à fait compréhensible."

Stratégie nationale

La stratégie nationale d’éducation en situation d’urgence 2020-2024 est un référentiel abordant la réouverture des établissements scolaires, la prise en charge des élèves déplacés internes et des enseignants, la réalisation d’infrastructures scolaires, la réhabilitation des infrastructures dégradées par des activités terroristes ou des phénomènes naturels.

A (re)lire également : Le Burkina Faso serait-il à son tour menacé par un coup d'Etat ?

En attendant sa mise en œuvre concrète sur le terrain, les chiffres relatifs aux écoles fermées du fait du terrorisme inquiètent. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Alkassoum Maïga, a fait le point :

"Nous sommes à 3.280 établissements scolaires fermés. Ce qui représente 13,09% de l’ensemble des structures éducatives de notre pays. Sont concernés 511.221 élèves et 14.901 enseignants. Pendant ce temps, il y eu quand même des réouvertures, soit 205 établissements. 39.812 élèves et 1.099 enseignants sont concernés par ces réouvertures."

Lutte contre le terrorisme

La réouverture des écoles sur l’ensemble du territoire national est de fait liée à la sécurisation du pays. Si le gouvernement reste vague sur sa stratégie de lutte contre le terrorisme, Apollinaire Kyelem de Tambela estime, pour sa part, que l’accent doit toutefois être mis sur cet aspect du problème :

"Il faut d’abord expulser les éventuels complices qui sont au sein de l’Etat et qui transmettent des informations. Ensuite, il faut impacter les populations locales dans la lutte en leur faisant savoir que c’est à elles de mener la lutte pour leur propre libération. Il faut les former et leur donner des moyens. Infiltrer également les groupes djihadistes et les faire exploser de l’intérieur."

A (re)lire également : Burkina : la nécessaire réforme de l’armée

Selon le gouvernement, des espoirs existent tout de même pour l’avenir des élèves. Les délocalisations scolaires ont ainsi permis la réinscription d’environ 136.000 élèves déplacés à travers plus de 3.000 établissements dans l’ensemble du pays.