Bundesliga : Schalke 04 va recevoir une aide financière publique

Selon le Handesblatt, quotidien allemand spécialisé dans le journalisme économique, le club de la Ruhr devrait recevoir une caution de 40 millions d'euros de la part du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Une information qui devrait être rendue publique demain.

Des salaires plafonnés à l'avenir

Une aide qui devrait quelque peu soulager le FC Schalke 04, dont la santé financière est très mauvaise. En effet, selon le rapport financier de 2019, le club de Gelsenkirchen est endetté à hauteur de 197 millions d'euros. En conséquence, les dirigeants des Königsblauen ont décidé de fixer une limite en terme de salaires : selon les informations de la Süddeutsche Zeitung, un joueur ne pourra pas toucher plus de 2,5 millions d'euros par an à l'avenir, soit un peu moins de 210 000 euros par mois.

A l'avenir, les joueurs de Schalke 04 ne pourront toucher plus de 2,5 millions d'euros par an.

Des joueurs sur le départ ?

La prochaine saison s'annonce difficile pour le FC Schalke 04, qui a fini à une décevante 12ème place. Une série de 16 matchs sans victoire a conduit Salif Sané et ses coéquipiers à terminer en deuxième partie de tableau, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, et donc une manne financière en moins. Du coup, les Königsblauen vont probablement être obligés de vendre certains éléments importants pour se maintenir à flots. Parmi les joueurs les plus à même de ramener des fonds, il y a notamment le défenseur Ozan Kabak, ou encore les milieux de terrain Suat Serdar et Weston McKennie. L'été va être intéressant à suivre du côté de Gelsenkirchen.

Weston McKennie pourrait être poussé à un départ pour combler les dettes du club.

Les fans demandent le départ de Tönnies

A voir si ces décisions vont ramener un peu la paix du côté de Schalke 04. Depuis plusieurs semaines, les Knappen traversent un véritable orage de critiques, notamment de la part de leurs propres supporters, qui se sont vus d'abord proposer puis refuser un remboursement de leurs billets en raison de la crise du coronavirus.

Il y a aussi l'affaire des 24 chauffeurs de bus des équipes de jeunes qui ont été licenciés sans ménagement, sans oublier toutes les histoires liées au président du club Clemens Tönnies, à savoir les propos racistes qu'il a tenu en août dernier sur les Africains ainsi que les 1.500 cas positifs de coronavirus détectés dans l'une de ses usines de viande, qui ont conduit à un reconfinement local à Gütersloh, dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Dimanche dernier, des centaines de supporters s'étaient réunis non loin du siège du club pour demander le départ de Tönnies, accusé de mettre en péril les valeurs du FC Schalke 04.