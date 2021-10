Bundesliga : Leverkusen humilié par le Bayern

Leverkusen pouvait se vanter d'être en tête du classement à égalité de points avec le Bayern (16) avant la 8e journée. Mais dimanche après-midi, le Bayern a frappé fort en inscrivant cinq buts dans les 37 premières minutes. Les buteurs : un doublé de Robert Lewandowski, un autre de Serge Gnabry ainsi qu'un but de Thomas Müller.

Quatre buts en sept minutes

Après l'ouverture de score par Lewandowski (0-1, 4e), le Polonais a en effet doublé la mise (0-2, 30e). Un deuxième but qui a déclenché un enchaînement. Quatre minutes plus tard, Thomas Müller a inscrit le troisième but (0-3, 34e), puis l'attaquant du Bayern Serge Gnabry a enfoncé le clou par un doublé (0-4, 35e) et (0-5, 37e). Et à ce niveau, le match était déjà plié. Mais pendant la deuxième partie, Patrik Schik, l'attaquant tchèque a sauvé l'honneur du club rhénan, en marquant un but á la 55e minute.

Lewandowski(Bayern) félicité par ses coéquipiers après son 2e but contre Leverkusen

Le Bayern, le patron du football allemand

Les Bavarois se subliment en général dans ce genre de match. La dernière fois qu'ils avaient mené 5-0 à la pause en championnat, c'était contre leur rival historique, Dortmund en mars 2018 : "Le Bayern ne bat pas ses adversaires, il les anéantit", avait à l'époque dit le patron de Dortmund, Hansi-Joachim Watzke.

Cologne chute à Hoffenheim

Le FC Cologne s'est lourdement incliné sur le terrain de Hoffenheim. D'abord, un doublé du Togolais Ikhlas Bebou (31e, et 49e), puis ont suivi Baumgartner (51e), Posch (74e) et Geiger (87e) pour une lourde défaite de 5 buts à zéro à la satisfaction de l'entraineur de Hoffenheim, Sébastien Hoeness :"On a fait un très bon match, de la première à la dernière seconde de la rencontre", a notamment déclaré le coach de Hoffenheim Sebastien Hoeneß avant d'ajoutrer : "On a été très discipliné, sur le plan tactique, ce qui a apporté les résultats qu'on a eus".

Outre la défaite de deux clubs rhénans, Leverkusen et Cologne, Leipzig a pour sa part été tenu en échec par Fribourg . Après l'ouverture de score sur penalty du Suédois Emil Forsberg (32e) , le club saxon n'a pas réussi à sauvegarder son avantage. Pour le tout premier match dans son nouveau stade, Fribourg a égalisé en deuxième mi-temps grâce à un but du Sud-Coréen Jeong Woo-Yeong (62e).

Francfort pris au piège par le Hertha

Après leur succès à l'occasion de la 7e journée à Munich face à l'ogre bavarois (1-2), les Aigles de Francfort n'ont pas parvenu à enchainer sur leur propre pelouse face au Hertha Berlin. Les Berlinois ont ouvert le score (7e), par Marco Richter. Jurgen Ekkelenkang a doublé la mise (63e) avant que l'Argentin Gonzalo Pacienca ne réduise le score (78e) pour le compte de Francfort.

Parmi d'autres résultats de la 8e journée, on citera notamment la victoire du Borussia Dortmund face à Mayence (3-1).

L'Union Berlin s'est imposée aussi contre Wolfsburg (2-0). Le Borussia Mönchengladbach et Stuttgart se sont neutralisés (1-1) et enfin Bochum a pris trois points face à Fürth , grâce à sa victoire (1-0).