Leverkusen reprend la tête de la Bundesliga

Le Bayer Leverkusen ne lâche rien en championnat. Dans un derby du Rhein qui l'opposait ce dimanche au FC Cologne, les joueurs de Xabi Alonso ont dominé les visiteurs (3-0). Le club rhénan a ainsi signé une sixième victoire en sept matchs et reste invaincu depuis le début de la saison. Grâce à cette victoire, Leverkusen a repris les commandes du championnat. Le club rhénan est talonné par le VfB Stuttgart qui a battu pour sa part samedi Wolfsburg grâce au triplé du Guinéen Serhou Guirassy (3-1).

Le Bayern Munich au podium

Le Bayern Munich s'est imposé à domicile ce dimanche contre le SC Fribourg (3-0). Une rencontre pendant laquelle l'international français Kingsley Coman s'est illustré par un doublé, ses deux premiers buts de la saison. Un joueur de qualité qui n'avait pas encore exprimé ce dont il est capable durant cette saison, estime l'entraineur du Bayern, Thomas Tuchel :

"C'est lui malheureusement qui est derrière les autres attaquants en termes de nombre de passes décisives et de buts marqués. Et Coman le sait bien et je pense que cela le dérange un peu", a d'abord annoncé le coach allemand.

Kingsley Coman sur la photo célèbre le but de son coéquipier Leroy Sané à droite contre le FC Cologne Image : Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Mais l'entraineur munichois n'a pas tari d'éloges envers son joueur : "Nous connaissons tous la valeur de Kingsley depuis de très nombreuses années maintenant. Juste un joueur extrêmement travailleur et un joueur contre lequel il est extrêmement difficile de se défendre, et qui n'hésite pas non plus à assumer un travail défensif.

Dortmund renverse l'Union Berlin

Une rencontre entre les deux équipes qui participent également à la Ligue des champions UEFA a été marquée par de multiples rebondissements. L'ouverture du score de Füllkrug (1-0, 7e), puis l'Union Berlin a renversé la partie grâce à Gosens (1-1, 9e) et un penalty de Bonucci (1-2, 31e).

Mené à mi-temps, Dortmund est revenu grâce à une frappe magnifique de Schlotterbeck (2-2, 49e). Une égalisation qui a lancé une seconde période à sens unique en faveur de Dortmund. Brandt a en effet marqué le troisième au bout d'un tir contre limpide (3-2, 54e) et Ryerson a creusé l'écart (4-2, 71e).

Hummels va retrouver la Mannschaft

Le nouveau sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann a fait cette annonce en guise de porter à la connaissance publique des joueurs appelés à des matches préparatifs pour l'Euro 2024. Mats Hummels 34 ans, champion du Monde 2014 inspire l'expérience et la sérénité au sein de la Mannschaft, a fait savoir Julian Nagelsmann, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Allemagne :

Mats Hummels à Fribourg à l'occasion de la 4e journée Image : Tom Weller/picture alliance/dpa

"Il a une excellente capacité de jeu, courageux et nous en aurons besoin. Surtout contre les équipes qui défendent plus profondément", a -t-il dit. Et d'ajouter : "J'attends de lui qu'il soit capable de transmettre les choses que je veux voir à ses coéquipiers particulièrement dans le secteur défensif"

Islam Slimani réintègre les Fennecs

La CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024 approche à grand pas. Pour préparer au mieux cette plus belle des compétitions africaines, l’Algérie jouera deux matches amicaux. Ce jeudi l'Algérie fera face au Cap Vert, l'une des meilleures sélections sur le continent.

Le sélectionneur Djamel Belmadi a dévoilé sa liste ce vendredi dans laquelle on note le retour d’Islam Slimani : " L'attaquant vétéran de 35 ans a une expérience dont a besoin la sélection algérienne", a déclaré Djamel Belmadi. Avant de rejoindre Coritiba au Brésil, Islam Slimani a beaucoup joué en Europe, à Newcastle, AS Monaco, Sporting Lisbonne, Anderlecht.