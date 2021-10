Bundesliga : le Bayern renversé par l'Eintracht Francfort

Le Bayern Munich a pourtant bien entamé la rencontre en y mettant les ingrédients nécessaires, en pressant plus haut l'adversaire comme il aime le faire, avec une maitrise totale du jeu et une possession de ballon à 68% durant la première période. Une domination qui a payé, car le milieu offensif du Bayern Léon Goretzka a ouvert le score. (1-0, 29e). Contre toute attente, l'Eintracht Francfort a égalisé, suite à un corner. L'international autrichien Martin Hinterergger a dominé le défenseur français du Bayern Dayot Upamecano dans le duel aérien et a marqué un but de la tête (1-1, 32e) ce qui a relancé Francfort dans le match. Les Bavarois ont certes gardé la domination, mais ils ont été peu inspirés pour concrétiser les opportunités. Ils ont fini par se faire surprendre en fin de rencontre, lorsque l'international serbe Filip Kostic a donné l'avantage à son équipe à sept minutes de la fin du temps réglementaire (1-2, 83e).

Leipzig se replace en championnat

Après un début de saison morose, le club saxon n'avait pas droit à l'erreur samedi face au promu Bochum, l'avant dernier au classement. Leipzig s'est imposé 3-0 avec un doublé de Christoppher Nkunku, confirmant que le français d'origine congolaise est en pleine forme. Nkunku est auteur de sept buts en neuf matches cette saison toute compétitions confondues. Mais si Leipzig a pu décrocher la victoire de la plus belle des manières, il faut noter que la partie n'était pas facile, car les trois buts ont été tous marqués pendant la seconde période. "C'était pas facile pour la première partie, mais j'avais confiance en mes joueurs", a dit Jesse Maersch. L'entraineur de Leipzig estime que cette victoire va permettre à son équipe de se relancer en championnat.

Grâce à cette victoire contre Bochum, Leipzig compte 10 points et passe de la 12e à la 8e position au classement provisoire. Mais les taureaux rouges sont bien loin du duo en tête, le Bayern et Leverkusen à égalité de points (16). Le Borussia Dortmund les talonne avec 14 points.

Dortmund sans Erling Haaland

Auteur de 68 buts en 67 matches joués sous le maillot du Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien est blessé et son absence se fait beaucoup sentir. Le weekend dernier, le Borussia Dortmund s'était incliné contre le Borussia Mönchengladbach 1-0. Mais les hommes de Marco Rose se sont imposés samedi devant leur public contre Ausgburg 2-1.

Lors de la conférence de presse, l'entraineur Marco Rose a tenu à rappeler qu'Etrling Haaland n'est pour le moment pas prêt à reprendre les entrainements. "Erling Haaland veut jouer, c'est sa passion. Mais il n' a pas encore repris totalement, a fait savoir Marco Rose. Nous ainsi que la sélection norvégienne devons patienter afin que le joueur puisse récupérer."

