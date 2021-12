Bundesliga J15 : le Bayern profite du faux-pas de Dortmund

Comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison, le Bayern Munich a eu du mal en première mi-temps. Un but encaissé à la 22è minute et une défense pas très rassurante dans l'ensemble… Heureusement, tout s'est arrangé au retour des vestiaires.

Les Bavarois ont remis les choses en ordre et marqué d'abord par l'intermédiaire de Kingsley Coman (53è) puis de Jamal Musiala (74è). Un second but synonyme de victoire 2-1.

Nagelsmann, content de la réaction de ses joueurs

Julian Naglesmann, entraîneur du Bayern Munich depuis juin 2021

Pour Julian Nagelsmann, qui a remporté sa 100è victoire en Bundesliga samedi, la réaction de son équipe après le but encaissé a été admirable et prouve que ses joueurs ont toujours faim.

"Je trouve que nous avons bien réagi en seconde mi-temps. Bien évidemment, nous n'avons pas réalisé un grand match sur toute la durée, parce que quand on regarde la première période, nous avons été bons uniquement sur les dix premières minutes", a expliqué le technicien allemand.

"A la pause, j'ai été un peu plus véhément avec les joueurs et je leur ai dit : 'Est-ce qu'on veut absolument gagner aujourd'hui ou pas ?', et il se trouve qu'ils ont réagi comme il le fallait, ce qui est impressionnant d'une équipe et de joueurs qui ont tout gagné."

Dortmund perd à nouveau des points

Manuel Riemann, le portier de Bochum

Les Bavarois comptent désormais une avance confortable de six points au classement puisque dans le même temps, le Borussia Dortmund n'a pas pu faire mieux que 1-1 dans le derby de la Ruhr face au VfL Bochum.

Menés au score suite à un pénalty en fin de première mi-temps, les Borussen ont poussé et poussé pendant toute la seconde mais se sont souvent heurtés à Manuel Riemann, le portier de Bochum, ne trouvant la faille qu'une fois, par l'intermédiaire de Julian Brandt (85è).

Une semaine après la défaite face au Bayern Munich, le BVB perd à nouveau des points dans la course au titre. Mais pour Alexander Zickler, qui était sur le banc à la place de Marco Rose, suspendu, les joueurs n'ont pas à s'en vouloir cette fois-ci. La réussite n'était tout simplement pas de leur côté.

"Je pense que l'équipe a tout essayé, que ce soit en première ou en seconde période. Bochum a défendu avec beaucoup de passion, et malgré toutes les occasions que nous nous sommes créées, nous ne sommes pas parvenus à faire pencher la rencontre en notre faveur. Mais j'ai moi-même joué au football et je sais que ça arrive de vivre de telles journées", a assuré Alexander Zickler après la rencontre.

Hoffenheim revient sur Leverkusen, Leipzig se relance

Derrière Dortmund, le Bayer Leverkusen reste 3è malgré sa défaite 5-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort mais voit Hoffenheim grappiller des points. Les coéquipiers d'Ilhas Bebou, vainqueurs de Fribourg 2-1, ne sont plus qu'à une longueur du podium.

Domenico Tedesco, nouvel entraîneur du RB Leipzig

Du côté de Leipzig, c'était la première du nouvel entraîneur Domenico Tedesco. Et ses nouveaux joueurs lui ont fait plaisir avec une victoire probante face au Borussia Mönchenglabch 4-1.

Pour le technicien germano-italien, cette première victoire vient clôturer une première semaine riche en enseignements."Dans un premier temps, il était essentiel de recommencer à zéro", a-t-il asuré après cette victoire.

"J'ai parlé avec beaucoup de gens, les joueurs, mais aussi le staff et tout ce qu'il y a autour. D'un côté, il est important de commencer sans préjugés, mais de l'autre, il faut des informations, savoir ce qui fonctionnait bien ou pas pour savoir par où commencer."

Fürth gagne enfin, Wolfsburg chute encore

Havard Nielsen, auteur du but qui a rapporté à Fürth sa première victoire de la saison

Dans les autres résultats, le Greuther Fürth a enregistré sa première victoire de la saison. Le promu s'est imposé 1-0 face à l'Union Berlin. Le club reste malgré tout lanterne rouge avec seulement quatre points au compteur. Les Berlinois restent, eux, 6ès.

Wolfsburg a enchaîné sa 3è défaite de suite en championnat. Les Loups ont été défaits sur leur pelouse par Stuttgart 2-0. Ils dégringolent à la 10è au classement tandis que les Souabes restent 15ès.

Le Hertha Berlin s'est pour sa part imposé 2-0 contre l'Arminia Bielefeld. La Vieille Dame ne décolle pas pour autant de sa 14è place. Bielefeld reste aussi 17è.

Enfin, vendredi soir, en ouverture de cette 15è journée, Augsbourg s'est imposé 2-0 face à Cologne. Le FCA occupe toujours le 16è rang tandis que les coéquipiers d'Anthony Modeste reculent à la 12è place.