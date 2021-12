Bundesliga : le Bayern est officiellement champion d'automne

Dans cette rencontre pourtant bien entamée par Stuttgart, l'Ailier allemand du Bayern a signé un triplé (1-0, 40e), (2-0,53e), et il a marqué le 5e but (5-0, 74e). Robert Lewandowski a également participé à la fête. L'attaquant polonais, meilleur buteur de Bundesliga avec 18 réalisations, s'est pour sa part illustré par un doublé le 3e et 4e but du match dans un intervalle de trois (3) minutes grâce au service de Serge Gnabry (3-0, 69e), (4e-72e).

L'entraineur du Bayern a particulièrement tenu à féliciter son attaquant Serge Gnabry en raison de sa prestation :

Julian Nagelsmann : "Il a marqué des buts et ses deux passes décisives étaient de qualité", a dit l'entraineur bavarois. Julian Nagelsmann reconnait néanmoins que l'adversaire était difficile à manœuvrer : " Lors des récupérations de balles pendant des contre-attaques de haute intensité, on a eu des difficultés", ajoute-t-il.

Le Bayern est officiellement sacré champion d'automne

Leader du championnat avec 40 points en 16 matches, le Bayern creuse un écart de 9 points par rapport à son dauphin Borussia Dortmund. Les Bavarois sont donc assurés du titre de champions d'automne avant la trêve internationale. Le deuxième carton de la soirée est á signaler du côté de Mayence, Mayence a largement dominé le Hertha Berlin 4-0. Les deux promus Armenia Bielefeld et Bochum se sont affrontés, un duel remporté par Armenia Bielefeld 2-0. Wolfsburg a été en revanche tenu en échec par le FC Cologne 2-2.

Cinq matches sont au programme mercredi pour la suite de la 16e journée Bundesliga. Le Borussia Dortmund accueille Fürth, Mönchengladbach affronte l'Eintracht Francfort, Augsbourg-Leipzig, Leverkusen-Hoffenheim ou encore Union Berlin-Fribourg sont également des affiches au rendez-vous.

