Bundesliga J32 : le Bayern reste en tête, le BVB s'accroche

La course au titre est toujours aussi serrée en Allemagne puisque le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont imposés. Un point sépare les deux équipes.

Le Bayern Munich n'a pas fait de quartier face à Schalke 04 samedi après-midi. Sur leur pelouse de l'Allianz Arena, les Bavarois se sont imposés 6-0 et ont livré leur meilleur match depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche en mars dernier.

En enchaînant sa troisième victoire de suite en Bundesliga, le Rekordmeister a plus que jamais son destin entre ses mains pour obtenir un nouveau titre de champion.

Mais attention, alors qu'il reste encore deux journées à jouer, le Bayern Munich est toujours talonné par le Borussia Dortmund. Samedi, les Borussen se sont imposés 5-2 face au Borussia Mönchengladbach. De quoi rester à un point des Bavarois.

Les hommes d'Edin Terzic continuent de croire au titre, en particulier Sébastien Haller, auteur d'un doublé lors de cette journée.

Sébastien Haller a signé son premier doublé pour le BVB Image : Hirnschal/osnapix/IMAGO

"Je ne pense qu'à ça", a avoué l'Ivorien après la rencontre. "Vous savez, je suis quelqu'un de positif. Donc je me dis : pourquoi pas ? Avant de pouvoir jouer pour Dortmund, nous étions sixièmes. A l'époque, nous avions d'autres objectifs. Là, d'un coup, on se retrouve à jouer pour le titre. Donc nous devons rester humbles, reconnaissants, continuer à travailler comme nous le faisons depuis plusieurs mois et on verra bien."

Lors de la prochaine journée, le Borussia Dortmund se déplacera sur la pelouse d'Augsbourg (dimanche 21 mai, 15H30 TU) tandis que le Bayern Munich accueillera Leipzig (samedi 20 mai, 16H30 TU).

Le RB Leipzig et l'Union Berlin se rapprochent de la C1, Fribourg s'en éloigne

Le RB Leipzig n'est toujours pas assuré d'une qualification pour la Ligue des champions même si en signant une victoire 2-1 face au Werder Brême, le club conserve la troisième place. Les hommes de Marco Rose ont un point d'avance sur ceux de l'Union Berlin mais surtout quatre sur Fribourg, le grand perdant du week-end dans la course à la C1.

En effet, les Fribourgeois se sont inclinés 4-2 face à l'Union et devront donc attendre un faux pas des Berlinois ou du RB lors des deux derniers matchs pour rejoindre la Ligue des champions. Mais Christian Günter assure que son équipe ne doit pas regarder ses adversaires et que tout est encore possible.

"Je pense qu'il ne faut pas beaucoup parler, mais simplement agir sur le terrain, réaliser de bonnes performances et prendre les matchs qui nous restent les uns à la suite des autres", a-t-il assuré après la défaite face à l'Union.

"Nous savons que nous avons perdu un match capital aujourd'hui, mais nous savons aussi qu'en football, tout peut arriver. Nous restons focalisés sur nous-mêmes. Le week-end prochain, nous allons jouer notre dernier match à domicile de la saison. Un match que nous voulons absolument gagner pour nos fans."

Un match qui aura lieu vendredi soir face à Wolfsbourg (19H30 TU).

Le Hertha est au bord de la rélégation

Dans le bas du classement, le course au maintien est toujours aussi serrée.

Ce week-end, seul Bochum s'est imposé dans le bas du tableau. Le club de la Ruhr, qui a battu Augsbourg 3-2, ressort ainsi de la zone rouge et retrouve la 15e place, à un point de celle de barragiste. Une 16è position actuellement occupée par Schalke 04.

Le VfL Bochum a notamment pu compter sur un belle prestation du Ghanéen Christopher Antwi-Adjei Image : David Inderlied/dpa/picture alliance

Stuttgart, qui a été tenu en échec sur sa pelouse 1-1 par le Bayer Leverkusen, pointe au 17e rang, à une longueur de Schalke. Tout est encore possible pour Silas et les siens.

Finalement, c'est le Hertha Berlin qui est dans la situation la plus compliquée. Les Berlinois, qui ont perdu 5-2 face à Cologne sont derniers et comptent quatre points de retard sur Stuttgart. La Vieille Dame jouera sa survie dans l'élite ce samedi face au VfL Bochum (13H30 TU).