Bundesliga J29 : le Bayern craque sur la pelouse de Mayence

Alors qu'il ne lui reste plus que la Bundesliga à jouer, le Bayern Munich a perdu de précieux points dans la course au titre.

Samedi, les Bavarois, qui avaient pourtant le match en main, ont chuté sur la pelouse de Mayence 3-1. Une défaite qui s'est dessinée en seulement quelques minutes lors de la deuxième période.

Alors que le Bayern menait 1-0 suite à un but de Sadio Mané et dominait outrageusement la rencontre mais de manière stérile, les hommes de Bo Svensson en ont profité pour surprendre les Bavarois.

Sadio Mané a inscrit son premier but avec le Bayern en Bundesliga depuis octobre dernier Image : Eibner/IMAGO

En seulement sept minutes, Mayence a renversé la vapeur, d'abord grâce à Ludovic Ajorque puis à Leandro Barreiro. Sonnés, les hommes de Thomas Tuchel n'ont rien pu faire et ont fini par encaisser un troisième but.

La crise continue au Bayern

Décidemment, ce mois d'avril ne réussit pas aux Bavarois qui enchaînent les résultats décevants. Alors que l'agitation règne en dehors du terrain entre les joueurs mais aussi les dirigeants, Thomas Müller estime que l'équipe est dans spirale négative dont elle n'arrive pas à sortir.

"On est plutôt affectés par ce qui nous arrive. C'est du moins ce que je ressens. C'est vraiment difficile à expliquer. Oui, nos matchs ne sont pas parfaits, oui, nous ne sommes pas toujours efficaces, mais bon... C'est quand même la troisième fois ces dernières semaines qu'on mène au score et qu'on ne gagne pas au final", a-t-il expliqué.

De nombreuses rumeurs circulent dans la presse allemande au sujet de l'avenir du triumvirat Hainer-Kahn-Salihamidzic Image : ActionPictures/IMAGO

"Nous débutons bien nos rencontres, mais pas assez bien pour marquer deux ou trois buts. Et là, au final, on perd 3-1... Quand on a encaissé les buts, je me suis rendu compte que les revers de ces dernières semaines, les éliminations de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des champions étaient encore bien présentes dans les esprits."

Le BVB enfonce le clou

Contrairement à la semaine dernière, où le Borussia Dortmund n'avait pas profité du match nul du Bayern face à Hoffenheim, les Borussen ont cette fois-ci gagné et donc repris la tête du championnat. Face à une équipe de Francfort en difficulté sur cette phase retour, le BVB a fait parler son efficacité.

Le Borussia Dortmund prend la tête du championnat pour la deuxième fois cette saison Image : Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

En ne cadrant que sept tirs, le Borussia a réussi à inscrire quatre buts. En face, les Aigles n'ont pas montré grand chose. Ce fut donc une rencontre bien maîtrisée pour les hommes d'Edin Terzic qui gardent cependant la tête froide.

"Après la rencontre, j'ai vu des visages satisfaits dans les vestiaires, mais pas de visage heureux", a déclaré le technicien allemand. "Nous avons réalisé un superbe match, une superbe prestation, un grand pas vers la bonne direction. Mais nous savons qu'il nous reste encore cinq échelons, et que nous devons les gravir."

Les équipes de la zone rouge en difficulté

Dans le bas du classement, les équipes engagées dans la course pour le maintien ont vécu un week-end difficile.

Le Hertha Berlin, malgré le retour de Pal Dardai sur le banc, s'est incliné 4-2 face au Werder Brême à domicile. La Vieille Dame est toujours lanterne rouge et possède deux points de retard sur Schalke 04, qui a été balayé par Fribourg 4-0.

Pal Dardai, qui a pour but de sauver le club de la rélégation, occupe le poste d'entraîneur du Hertha Berlin pour la troisième fois de sa carrière Image : Robert Michael/dpa/picture alliance

Le VfL Bochum a lourdement chuté 5-1 à domicile face à Wolfsburg. Le club de la Ruhr ne possède plus que deux points d'avance sur la 16e place. Une place de barragiste occupée par Stuttgart, qui a finalement signé la meilleure opération du week-end dans le bas du classement. Les coéquipiers de Silas ont fait match nul 1-1 face à Augsbourg et confortent ainsi leur 16e place.

A noter que pour le moment, si les classements des premières et deuxièmes divisions en restaient là, le barrage opposerait le VfB Stuttgart, donc, à Hambourg, déjà barragiste la saison dernière. Un véritable choc entre deux géants du football allemand.