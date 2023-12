Bundesliga : une 14e journée riche en chocs

Victime des conditions météorologiques compliquées en Bavière la semaine dernière, le Bayern Munich a vu son match contre l'Union Berlin reporté.

Les Bavarois, qui n'avaient pas de match de Pokal à jouer cette semaine, puisque déjà éliminés depuis le tour précédent, vont donc faire leur retour sur les pelouses après dix jours de pause.

Une tempête de neige a contraint le Bayern Munich à annuler la rencontre face à l'Union Berlin. Une rencontre qui aura lieu le 24 janvier prochain. Image : Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Une pause qui a dû faire du bien aux organismes des champions en titre mais qui évidemment ne joue pas en faveur des Aigles de Francfort.

Ces derniers ont tendance à bien réussir face au Bayern Munich mais ils traversent actuellement une mauvaise passe avec quatre matchs sans victoire de suite toutes compétitions confondues dont une élimination ce mercredi en Coupe d'Allemagne, par un pensionnaire de troisième division, Sarrebruck.

Avantage donc au Rekordmeister pour cette rencontre que vous pourrez suivre sur nos antennes demain à partir de 14h25 TU.

Victoire obligatoire pour Dortmund

Demain toujours mais à 17h30 TU, le Borussia Dortmund reçoit le RB Leipzig.

Les Borussen, eux aussi éliminés en Coupe mercredi soir, n'ont pas le droit à l'erreur face aux hommes de Marco Rose, sur lesquels ils ont un point de retard.

Le Borussia Dortmund n'est que cinquième au classement, à déjà dix points du leader Leverkusen. En cas de défaite face à Leipzig, concurrent direct au classement, l'entraîneur Edin Terzic pourrait se retrouver sur la sellette.

Stuttgart pour surprendre Leverkusen ?

Dimanche, un troisième choc sera au programme de cette 14è journée avec le Bayer Leverkusen qui se déplace sur la pelouse du VfB Stuttgart.

Les deux clubs se sont préparés comme il se doit en se qualifiant cette semaine pour le prochain tour de la DFB Pokal. Stuttgart a notamment fait forte impression en dominant sans soucis le BVB 2-0.

Serhou Guirassy a marqué cette semaine le premier but contre Dortmund en Pokal Image : Robin Rudel/Sportfoto Rudel/IMAGO

Méfiance donc du côté de Leverkusen. Le club est toujours invaincu depuis le début de la saison mais les joueurs commencent à fatiguer. Florian Wirtz est notamment sorti sur blessure en Coupe et pourrait manquer plusieurs matchs en raison d'une douleur à la cheville.

A Serhou Guirassy et sa bande d'en profiter.

En cas de victoire, le VfB Stuttgart serait plus que jamais au coude-à-coude avec Leverkusen et le Bayern dans la course au titre. Début de la rencontre dimanche à 14H30 TU.