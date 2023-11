Bundesliga J12 : Harry Kane continue de porter le Bayern

Vendredi soir (24.11.23), quelques heures seulement après la fin de la trêve internationale, le Bayern Munich s'est imposé 1-0 à Cologne grâce à une nouvelle réalisation de Harry Kane.

L'attaquant anglais a battu un nouveau record : c'est la première fois qu'un joueur inscrit 18 buts après 12 journées de Bundesliga. Le précédent record datait de 1969, et son détenteur, le fameux Gerd Müller, n'en avait inscrit "que" 17.

"J'ai connu de bons moments dans ma carrière et de bonnes périodes, mais celle-ci est sans aucun doute l'une des meilleures. Je me sens bien avant chaque match. Je l'ai déjà dit, je sais que je vais avoir des occasions en début de match et j'en ai eu une belle qui m'est tombée dans les pieds. C'est probablement l'une des plus faciles que j'ai concrétisées dans ma carrière", a-t-il déclaré après la rencontre.

Une journée qui confirme le statu quo

Plus généralement, cette 12è journée de Bundesliga n'a pas beaucoup fait bouger les lignes au classement.

Grâce à sa victoire tranquille 3-0 face au Werder Brême, le Bayer Lerverkusen reste leader.

Les hommes de Xabi Alonso, qui ont gagné onze de leurs douze rencontres depuis le début de la saison, ont toujours deux points d'avance sur le Bayern Munich.

Derrière ces deux clubs, le VfB Stuttgart s'accroche, lui, à sa place de troisième.

Samedi, les hommes de Sebastian Hoeness ont disposé de l'Eintracht Francfort 2-1. Serhou Guirassy, fatigué par ses matchs avec la Guinée lors de la trêve internationale, n'a fait son entrée qu'à l'heure de jeu. C'est donc Deniz Undav qui s'est chargé de marquer les buts cette fois-ci. L'attaquant allemand a inscrit un doublé, confirmant ainsi la bonne forme du champion d'Allemagne 2007.

Deniz Undav a inscrit sept buts depuis le début de la saison Image : Daniel Roland/AFP/Getty Images

"Dans notre équipe, tout le monde s'amuse bien, tout le monde prend du plaisir à jouer, chaque joueur se bat pour son coéquipier. Et c'est ainsi que les choses devraient être. C'est ça, la recette de notre succès", a assuré l'intéressé après le match.

Grâce à cette nouvelle victoire, le VfB Stuttgart reste troisième donc mais surtout conserve de l'avance sur la concurence.

Le Borussia Dortmund, vainqueur dans la douleur du Borussia Mönchengladbach (4-2), compte trois points de retard sur les Souabes tandis que le RB Leipzig, battu par le VfL Wolfsburg, est à quatre longueurs.

L'Union Berlin respire un peu

Dans le bas du tableau, l'Union Berlin, en grande difficulté depuis le début de la saison, a enfin stoppé l'hémorragie.

Après neuf défaites consécutives en Bundesliga, le club de la capitale a enfin pris un point en faisant match nul 1-1 face à Augsbourg.

Au vu de la physionomie du match, les Berlinois auraient pu prétendre à mieux. Ils ont clairement dominé les débats.

"Au vu de la période que nous traversons, ce résultat nous fait du bien", a affirmé Kevin Volland, le buteur du jour pour l'Union Berlin.

"Nous avons investi beaucoup d'énergie pour revenir dans le match, nous nous sommes crées beaucoup d'occasions et à mes yeux, nous avons été la meilleure équipe sur le terrain. C'est rageant de ne pas avoir pris les trois points, mais malgré tout, ce point nous fait du bien."

Avec ce match nul, l'Union Berlin remonte à la 17è place et laisse la place de lanterne rouge à Cologne. Mayence, qui n'a pas pu faire mieux que 1-1 face à Hoffenheim, reste de son côté 16è.