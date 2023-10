Bundesliga J8 : le quatuor de tête ne tremble pas

Face à Wolfsburg, le Bayer Leverkusen a quelque peu balbutié son football mais la force de ses individualités a fini par avoir raison du collectif des Loups.

Grâce à des buts de Jérémie Frimpong, bien servi par Victor Boniface en première mi-temps, et d'Alex Grimaldo à l'heure de jeu, les hommes de Xabi Alonso ont fini par s'imposer 2-1 et conservent ainsi la tête du classement.

Stuttgart continue d'impressionner

Mais Leverkusen reste cependant poursuivi par de nombreuses équipes, à commencer par le VfB Stuttgart, qui ne se trouve qu'à un point au classement suite à sa victoire 3-0 sur la pelouse de l'Union Berlin.

Une victoire notamment obtenue grâce à un nouveau but de Serhou Guirassy, son 14è depuis le début de la saison. Mais le Guinéen, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, n'a pas été le seul artisan de cette nouvelle belle performance.

Auteur d'un but face à l'Union Berlin, le Congolais Silas Katompa Mvumpa réalise lui aussi un très bon début de saison Image : Andreas Gora/dpa/picture alliance

"Il y a six joueurs qui sont impliqués sur les trois buts que nous avons inscrits, tandis que derrière, nous avons défendu collectivement. Tout le monde a mis la main à la pâte, aussi bien les titulaires que les remplaçants, et je pense que c'est la voie à suivre", a déclaré l'entraîneur Sebastian Hoeness.

Ce collectif va devoir rester solide dans les semaines à venir pour le VfB Stuttgart puisque Serhou Guirassy devrait manquer plusieurs matchs en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Le Borussia et le Bayern tiennent leur rang

Autre club à la poursuite du Bayer Leverkusen : le Borussia Dortmund. En s'imposant 1-0 vendredi soir face au Werder Brême, le BVB reste au contact, à seulement deux points de la tête. Surtout, le club de la Ruhr compte le même nombre de points que son grand rival : le Bayern Munich.

Les Bavarois sont actuellement troisièmes grâce à une meilleure différence de buts que le BVB. Samedi, les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés 3-1 face à Mayence. Une victoire obtenue dans la douleur puisque les champions en titre ont été largement poussés dans leurs retranchements par les joueurs de Bo Svensson.

"Il est difficile de contrôler Mayence sur 90 minutes, parce que c'est une équipe qui aime le chaos. Les joueurs aiment être présents sur les deuxièmes et troisièmes ballons, ils aiment frapper vite au but, aiment les longs ballons. Donc il y a beaucoup de travail invisible à effectuer, et c'est ce que nous avons fait", a analysé Thomas Tuchel.

Jamal Musiala et les Bavarois ont réussi à s'extirper du piège tendu par Mayence Image : Arne Dedert/dpa/picture alliance

Leipzig gagne aussi, Cologne remporte le derby

Et derrière ce quatuor, on note que Leipzig s'est aussi imposé 3-1 face à Darmstadt et reste donc dans le sillage du groupe de tête, à trois points du Bayern et du BVB.

Dans le bas du classement, Cologne a enfin signé sa première victoire de la saison. Dans le derby, les Colonais se sont imposés 2-1 face au Borussia Mönchengladbach. Une victoire qui permet au club de remonter à la 16è place.

Bochum et Mayence, respectivement 17 et 18è, sont donc les deux seuls clubs qui n'ont toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison.