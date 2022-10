Bundesliga J9 : l'Union Berlin fait cavalier seul

Hier à Stuttgart, les hommes d'Urs Fischer se sont imposés 1-0 grâce à un but de Paul Jaeckel à la 76è minute de jeu. Pas le plus beau match de la saison de la part des joueurs de la capitale, mais pour le défenseur central, tout ce qu'il faut retenir, c'est la victoire :

"Stuttgart a joué très haut et a envoyé beaucoup de longs ballons ; nous aussi, d'ailleurs, nous aurions peut-être dû tenter plus de combinaisons. Ce n'est pas le plus beau match qu'aient vu les spectateurs ce soir, mais au final, je m'en fiche : nous repartons à la maison avec trois points de plus au compteur", a déclaré Paul Jaeckel à l'issue de la rencontre.

Avec 20 points, l'Union Berlin est seul en tête, car un peu plus tôt dans l'après-midi, le SC Fribourg a concédé le nul 2-2 face au Hertha Berlin.

Pas de vainqueur entre le Borussia et le Bayern

A Dortmund, le Bayern Munich pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Leon Goretzka à la 33è minute de jeu puis en doublant la mise grâce à Leroy Sané à la 53è, servi une fois de plus par l'inévitable Jamal Musiala. Malgré ce retard de deux buts, le Borussia s'est remis dans le sens de la marche, et cela a fini par payer : Youssoufa Moukoko a réduit la marque à un quart d'heure de la fin. Puis, Kingsley Coman s'est fait exclure du côté du Bayern.

A dix contre onze, les Bavarois ont défendu comme ils ont pu, mais ont fini par prendre un but à la toute dernière seconde. Un but signé Anthony Modeste, de la tête, sur un superbe centre de Nico Schlotterbeck. Score final 2-2. Pour Edin Terzic, l'entraîneur de Dortmund, ce nul résonne comme une victoire :

"Quand tu égalises à la dernière minute après avoir été mené 2-0 contre le Bayern Munich, une équipe qui marque généralement trois, quatre, voire cinq buts par match, c'est un bon sentiment. Ceci étant, nous nous étions préparés de manière à gagner ce match. Nous sommes néanmoins satisfaits d'avoir pu revenir en fin de match, nous méritions cette égalisation", a déclaré Terzic.

La joie d'Anthony Modeste, qui a égalisé à la toute dernière minute de jeu face au Bayern Munich

Du côté du Bayern, ce nul concédé dans les derniers instants de la partie a un goût amer. Pour Leon Goretzka, le champion d'Allemagne en titre aurait dû plier la rencontre plus tôt :

"Quand tu mènes 2-0 et que tu te fais rattraper à 2-2 en toute fin de match, c'est frustrant. Il y a deux options quand tu mènes 2-0 : soit tu fais en sorte de marquer un troisième but - nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous avons été trop laxistes pour les concrétiser. Soit tu défends mieux, ce que nous n'avons pas fait. D'une manière générale, je pense que nous avons été dominateurs, comme à notre habitude, mais nous n'avons pas été efficaces", a estimé Goretzka.

Le Bayern et Dortmund restent troisièmes ex-aequo, avec 16 points, soit deux longueurs de retard sur Fribourg, et quatre sur l'Union Berlin.

Le weekend prochain promet d'être très riche en émotions puisque les quatre premiers vont s'affronter : dimanche, l'Union Berlin accueillera le Borussia Dortmund, tandis que Fribourg recevra le Bayern Munich.

Le Werder Brême continue de surprendre

Le promu continue d'écrire son conte de fées : cette fois-ci, les hommes d'Ole Werner se sont imposés 2-1 sur la pelouse d' Hoffenheim, grâce à un pénalty en toute fin de rencontre signé Niklas Füllkrug. Malgré la bonne série de son équipe, l'attaquant du Werder estime que ses coéquipiers et lui doivent continuer de garder les pieds sur terre pour pouvoir avancer :

"Notre plus grande force, c'est notre collectif. Nous sommes focalisés sur nos objectifs. Nous savons comment nous voulons jouer tous ensemble et savons que l'on peut toujours trouver des solutions. C'est quelque chose que nous avons perfectionné, pour pouvoir rester en Bundesliga. Malgré la victoire, nous restons humbles : nous savons d'où nous venons, et nous ne comptons pas nous enflammer", a déclaré le buteur maison.

Avec huit buts, Niklas Füllkrug est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat, devant Christopher Nkunku et Sheraldo Becker. S'il continue ainsi, nul doute qu'il sera du voyage avec la Mannschaft pour la Coupe du monde au Qatar.

A 29 ans, Niclas Füllkrug réalise une des meilleures saisons de sa carrière

Première réussie pour Xabi Alonso

Le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen a vu son équipe s'imposer 4-0 face au FC Schalke 04. Le grand bonhomme du match n'est autre que Moussa Diaby, auteur d'un but et de deux passes décisives. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 5-2 dans le derby du Rhin face au 1.FC Cologne. De son côté, Leipzig n'a pu faire mieux que 1-1 sur la pelouse de Mayence. Match nul 1-1 également entre Augsburg et Wolfsburg. Enfin, le VfL Bochum a signé sa première victoire de la saison : 3-0 face à l'Eintracht Francfort.