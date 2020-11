Bundesliga J9 : Le Bayern au forceps, Dortmund tombe

Une semaine après son match nul surprise face au Werder Brême, le Bayern Munich s'est remis dans le sens de la marche face au VfB Stuttgart mais la manière laisse à désirer. Si le score de 3-1 laisse envisager une rencontre maîtrisée par le Bayern Munich, il est en réalité peu flatteur. Comme la semaine dernière, les Bavarois ont souffert face à une équipe de Stuttgart joueuse et auteure de quinze tirs au cours de la rencontre.

Une victoire venue du banc

C'est d'ailleurs le VfB qui a ouvert le score en premier par l'intermédiaire de Tanguy Coulibaly à la 20ème minute de jeu. Le Bayern est ensuite revenu au score avant la mi-temps grâce à Kingsley Coman juste avant que Stuttgart ne prenne l'avantage, mais que son but soit refusé pour une faute de Coulibaly sur Neuer.

En deuxième mi-temps, Robert Lewandowski a porté le score à 2-1. Stuttgart a cependant continué à embêter les Bavarois jusqu'à ce que les entrées de Leroy Sané, passeur, et de Douglas Costa, buteur, scellent le sort de la rencontre.

Douglas Costa a scellé le score du match face à Stuttgart

Selon Leon Goretzka, ce match est malheureusement à l'image des dernières sorties du Bayern, c'est-à-dire difficile : "Nous n'avons pas gagné de manière souveraine. Ce n'est pas le bon terme : nous avons gâché trop d'occasions. C'est d'ailleurs le sujet qui nous préoccupe. Nous faisons beaucoup trop d'erreurs, même quand nous avons la balle, ce qui donne confiance à l'adversaire", a déclaré le milieu de terrain, qui souligne également le travail effectué par les garçons en sortie de banc : "Je pense malgré tout que nous avons montré une fois de plus que nous étions forts mentalement, et que, même si nous étions menés, nous avons su réagir. Un joueur comme Douglas Costa a amené beaucoup de qualité quand il est entré et en plus, a marqué le but du 3-1 suite à une action individuelle. A partir de là, c'était fini."

Skhiri punit Dortmund

Autre cador en difficulté ce week-end, Dortmund, qui lui n'a pas réussi à s'en sortir face à Cologne, qui, grâce à deux buts d'Ellyes Skhiri, s'est imposé 2-1 sur le terrain du Borussia, et ce pour la première fois depuis 30 ans. Solides et entreprenants, les Colonais ont résisté aux Jaune et Noir qui, en fin de match, n'évoluaient plus qu'avec 3 joueurs à vocation défensive sur le terrain.

Ellyes Skhiri a puni Dortmund deux fois, de la même manière

Pour Timo Horn, le capitaine de Cologne, cette victoire, la première de la saison, vient enfin récompenser le travail quotidien de l'équipe.

"C'est toujours hyper frustrant quand, semaine après semaine, on travaille dur, on essaye d'appliquer ce sur quoi on a travaillé en match et à la fin, on perd. Finalement, on joue tous au football pour gagner. Et quand ça n'arrive pas, au bout d'un moment, c'est difficile de continuer à y croire. Mais il faut continuer, ne rien lâcher, on a une obligation par rapport au club. Nous y sommes finalement parvenus, et il faudra que ça continue ainsi lors des prochaines semaines."

Dortmund pas abattu pour autant

Du côté de Dortmund, la déception était évidemment grande puisqu'à cause de cette défaite face à une équipe mal classée, le club perd des points dans la course au titre. Mais selon le gardien Roman Bürki, il est important de remettre les choses en perspective, la saison étant encore longue et le classement toujours serré.

"La semaine dernière, le Bayern Munich a perdu des points, et personne n'a parlé de la course au titre. Oui, nous avons perdu aujourd'hui. Maintenant, nous regardons en direction de la Ligue des Champions, nous allons faire en sorte de battre la Lazio pour finir en tête de notre groupe. Ensuite, on verra. Mais je ne crois pas qu'un championnat ne se soit décidé après neuf ou dix journées, non ?"

Leipzig en profite

Le problème pour le Borussia Dortmund, ce n'est finalement pas forcément le nombre de points après neuf journées, mais le nombre d'équipes toujours engagées dans la course au titre. Vainqueur 3-1 de l'Arminia Bielefeld, le RB Leipzig est deuxième, à seulement deux points du Bayern. Troisième, Leverkusen ne compte que trois de retard sur le leader malgré son match nul 0-0 contre le Hertha Berlin.

Enfin, Wolfsburg, cinquième, se trouve maintenant sur les talons du Borussia, avec seulement une unité séparant les deux équipes.

Wolfsburg qui a remporté le match fou du week-end face au Werder Brême avec un festival offensif de la part des deux équipes. A 3-3, il était difficile de dire qui allait remporter cette rencontre. Mais Wolfsburg a fini par faire la différence et s'imposer 5-3. Si le jeune Allemand d'origine congolaise Ridle Baku a inscrit un but, l'homme du match n'est autre que Wout Weghorst, auteur d'un doublé.

"Oui, il est vrai que j'ai grandement contribué à ce succès. C'est notre troisième victoire de suite, ce qui nous permet de rester sur le bon chemin."

Match complètement fou entre Wolfsburg et le Werder Brême

Schalke toujours lanterne rouge

S'il y a bien un club qui n'est pas sur le bon chemin en ce moment, c'est bien Schalke 04, qui a subi une nouvelle défaite sur le terrain du Borussia Mönchengladbach 4-1. Schalke est toujours bon dernier avec aucune victoire au compteur, seulement trois points pris et 28 buts encaissés après neuf journées. Pour Mark Uth, cette énième faux-pas est d'autant plus frustrant que la première mi-temps du club n'était pas catastrophique.

"Nous avons eu de bonnes phases durant la rencontre. Nous sommes même ressortis motivés des vestiaires, pour la seconde mi-temps. Mais le but du 3-1 nous a sonnés. Cela a été difficile de nous remettre dans le match, ce que je ne comprends pas tout à fait, parce que nous n'avons d'autres choix que de continuer à nous battre. Nous avions eu de bonnes occasions durant le match. Mais nous avons été sonnés par ce troisième but de Gladbach. C'est dommage."

Dans les autres résultats, match nul 1-1 entre Augsbourg et Fribourg, tout comme entre Mayence et Hoffenheim. Enfin, l'Union Berlin et l'Eintracht Francfort se sont séparés sur le score de 3-3.

Kilian Ludewig dépassé par Marcus Thuram, comme un symbole du match Gladbach-Schalke 04

Al Ahly sur le toit de l'Afrique

A Alexandrie, Al Ahly affrontait le Zamalek. Une première finale entre les deux géants cairotes, qui sont également deux des clubs les plus titrés du continent.



Et ce sont les Ahlaouites qui se sont imposés 2-1, grâce à un but signé Mohamed Magdy à la 86ème minute. Sept ans après son dernier titre continental, Al Ahly remonte sur le toit de l'Afrique et remporte la compétition pour la neuvième fois de son histoire. Il s'agit également de la deuxième Ligue des Champions soulevée par l'entraîneur Pitso Mosimane. Le technicien sud-africain qui avait déjà remporté la compétition en 2016, quand il dirigeait les Mamelodi Sundowns.

Le médecin de Maradona visé par une enquête

De l’autre côté de l’Atlantique, en Argentine, la mort de Diego Maradona n’a pas fini de secouer le pays. Hier, l’agence de presse Telam a révélé que le médecin en charge du joueur, Leopoldo Luque, était visé par une enquête pour homicide involontaire, et ce quatre jours après le décès de l’idole du football d’un arrêt cardiaque.

Ce dimanche, la police a perquisitionné le cabinet et le domicile du médecin, à la recherche d’éléments sur une éventuelle négligence professionnelle. Selon TN-Todo Noticias, les trois filles légitimes de la star argentine auraient été entendues par le juge à l’origine de la procédure. Elles accusent Leopoldo Luque de négligence envers leur père.