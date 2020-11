Bundesliga J8 : le Bayern piétine, le Borussia cartonne

Pour la deuxième fois de la saison, le Bayern Munich a perdu des points en championnat.

Cette fois-ci, pas de défaite, comme ce fut le cas face à Hoffenheim en début de saison, mais un match nul face au Werder Brême 1-1. Un nul qui aurait pu se transformer en déroute pour les Bavarois puisque sans une performance XXL de Manuel Neuer, auteur notamment d’une double parade, le Werder aurait pu s’imposer.

Florian Kohfeldt, l'entraîneur du Werder Brême

Florian Kohfeldt, l'entraîneur des Brêmois, a d’ailleurs insisté sur ce point en conférence de presse, ainsi que sur la bonne défense de ses hommes.

"L'équipe s'est montrée très courageuse et très disciplinée. Elle a été agressive aussi, mais juste ce qu'il fallait, sans se montrer destructrice. Et grâce à ça, elle a réussi à enquiquiner la meilleure équipe d'Europe. Nous avons eu les meilleures occasions, et seul Manuel Neuer, qui a livré une superbe prestation, nous a empêchés d'obtenir un meilleur résultat", a déclaré l'entraîneur qui fêtait samedi son 100ème match à la tête du club nordiste.

Le Borussia se fait plaisir et revient sur le Bayern

Ce faux-pas du Bayern Munich profite au Borussia Dortmund. Auteur du carton du week-end avec une victoire 5-2 face au Hertha Berlin, les Borussen comptent désormais 18 points, et sont à une longueur des Bavarois.

Erling Haaland célèbre son troisième but du match

C’est Erling Haaland qui a été le grand artisan de la victoire pour le BVB, puisque le jeune attaquant norvégien a inscrit un quadruplé en deuxième mi-temps. Avec 10 réalisations depuis le début de la saison, Haaland n’est plus qu’à un but de Robert Lewandowski au classement des buteurs.

Et selon son coéquipier Julian Brandt, ce que réalise le numéro 9 du BVB est tout simplement exceptionnel.

"Quand on est fan de football, il n'y a rien à dire : il suffit de regarder comment il joue, comment il frappe, comment il sent le but. C'est fantastique ce qu'il fait, il nous aide grandement ces derniers temps", a assuré le milieu offensif allemand.

Youssoufa Moukoko avec Lucien Favre avant son entrée en jeu

À noter également dans cette rencontre, les grands débuts en Bundesliga du jeune Youssoufa Moukoko. Âgé de seulement 16 ans depuis vendredi dernier, l’attaquant germano-camerounais est rentré à la place de Haaland pour fêter ses cinq premières minutes de jeu avec l’équipe A.

Leipzig ne profite pas du match nul du Bayern, Leverkusen double le RB

Le RB Leipzig, lui, n’a en revanche pas réussi à tirer son épingle du jeu ce week-end. En cas de victoire, le club aurait pu revenir à égalité de points avec le Bayern, mais en raison d’un match nul 1-1 sur la pelouse de Francfort, il glisse à la 4ème place.

C’est le Bayer Leverkusen qui complète dorénavant le podium. Les hommes de Peter Bosz se sont imposés 2-1 sur le terrain du promu, l’Arminia Bielefeld, et ce malgré un but contre son camp du gardien Lukáš Hrádecký, un fait plutôt rare pour être souligné.

Le Bayer Leverkusen est donc l’une des deux seules équipes encore invaincues cette saison, l’autre étant le VfL Wolfsburg.

Wolfsburg enterre Schalke, Mayence gagne enfin

Jean-Philippe Mateta inscrit son troisième but de la rencontre

Samedi, les Loups se sont imposés 2-0 face à Schalke 04. Une défaite qui, conjuguée à la victoire de Mayence 3-1 contre Fribourg grâce un triplé de Jean-Philippe Mateta, plonge les Knappen à la 18ème et dernière place du classement.

Dans les autres résultats, le Borussia Mönchengladbach a été tenu en échec 1-1 sur sa pelouse par Augsbourg. Les Poulains cèdent donc du terrain sur le groupe de tête et ne sont que 7èmes. Par ailleurs, Hoffenheim et Stuttgart se sont quittés sur le score de 3-3. Enfin, l'Union Berlin a disposé de Cologne 2-1 et reste à la 5ème place.