Bundesliga J8 : Dortmund garde la tête, le Bayern se reprend

Le Borussia Dortmund reste leader suite à sa victoire sur le VfB Stuttgart, actuel 17ème du classement. Le BvB s'est imposé (4-0) grâce à des réalisations de Jadon Sancho, Marco Reus, Paco Alcacer et Maximilian Philipp.

Le Borussia qui est toujours la seule équipe invaincue en Bundesliga cette saison.

Jadon Sancho, auteur du premier but

En s'imposant (4-0) face à Mayence, avec notamment un triplé de Jonas Hofmann, le Borussia Mönchengladbach grimpe à la deuxième place du classement.

Le Werder a lui disposé de Schalke 04 (2-0) pour s'assurer une place sur le podium. Cette nouvelle défaite pour Schalke signifie que le club de la Ruhr n'est toujours que 16ème au classement.

Si la direction a confirmé Domenico Tedesco dans ses fonctions, les prochaines journées seront décisives pour le jeune entraineur allemand qui avait porté Schalke 04 jusqu'à la place de dauphin du Bayern Munich l'an passé.

Le Bayern se relance

Robert Lewandowski, auteur d'un doublé

En pleine crise depuis plus de trois semaines, les Bavarois se sont remis dans le sens de la marche en s'imposant (3-1) sur la pelouse du VfL Wolfsburg grâce à un doublé Robert Lewandowski et un but de James Rodriguez.

Mais le match n'a pas été de tout repos pour les Bavarois puisqu'Arjen Robben a été exclu suite à deux cartons jaunes, l'un d'entre eux écopés pour simulation dans la surface de réparation.

Le Bayern remonte quand même à la 4ème place du classement mais compte toujours 4 points de retard sur le Borussia Dortmund. Les deux clubs s'affronteront le 10 novembre.

Luka Jovic dans l'histoire

Luka Jovic après son 5ème but

Le carton de la semaine est lui à mettre au profit de l'Eintracht Francfort puisque les Aigles ont battu Düsseldorf (7-1) avec un doublé du Franco-Ivoirien Sébastien Haller, et surtout un quintuplé signé Luka Jovic.

La dernière fois qu'un joueur avait inscrit cinq buts au cours d'un même match, c'était en septembre 2015. À l'époque, Robert Lewandowski n'avait eu besoin que de neuf minutes pour marquer cinq fois contre Wolfsburg.

Vendredi soir, Luka Jovic, 20 ans, a mis un peu plus de temps, mais il est quand même devenu le premier joueur de l'Eintracht à réaliser une telle performance mais aussi le plus jeune de l'histoire de la ligue :

"Je suis très fier et très heureux d'entrer dans l'histoire de l'Eintracht Francfort de cette manière ", a-t-il déclaré.

Hoffenheim revient, Leverkusen cale encore

Victoire (3-1) pour les hommes de Julian Nagelsmann face à Nuremberg. Ils remontent à la 8ème place du classement. Match nul (0-0) entre Leipzig et Augsbourg et aussi entre le Hertha Berlin et Fribourg (1-1) .

Et enfin (2-2) entre Leverkusen et Hanovre. Ce nouveau match nul du Bayer a provoqué la colère des fans qui ont conspué leur équipe à la fin du match.

Le capitaine Lars Bender est ensuite allé s'expliquer calmement avec les ultras qui ont salué le geste du joueur et sa volonté de discuter.

Le Bayer Leverkusen n'est 13ème au classement pour le moment.

CAN 2018 féminine : le tirage au sort des groupes

Les 8 pays qualififés ont été répartis dans deux groupes. D'un côté la poule A sera composée du pays hôte, de l'Algérie, du Mali et du Cameroun. La poule B mettra elle aux prises le Nigéria, tenant du titre à l'Afrique du Sud, la Zambie et le Kenya.

Toujours en Afrique mais chez les hommes, surprise en Tunisie avec le limogeage de l'entraineur de l'équipe nationale.

Nommé en juillet dernier après le départ de Nabil Maaloul, Faouzi Benzarti a été prié de quitter ses fonctions par la fédération alors qu'en seulement trois matchs, il avait réussi qualifier les Aigles de Carthage pour la CAN 2019.

Ses deux assistants, Maher Kanzari et Mourad Okbi vont assurer l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur en 2019.

Clap de fin sur Jeux Olympiques d'été de la jeunesse

Thomas Bach et la délégation sénégalaise

La compétition modelée sur les JO classiques réunissait à Buenos Aires, en Argentine, 3997 athètes de 206 pays et âgés de 14 à 18 ans.

Au tableau des médailles c'est la Russie qui est arrivée en tête avec 59 broloques dont 29 an or. La Chine et le Japon complètent le podium. Le premier pays africain, l'Egypte, se classe 22ème avec 12 médailles.

Les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse d'été se dérouleront à Dakar en 2022. C'est la première fois que des JO se dérouleront sur le sol africain.

Le vice-champion olympique du marathon, l'Ethiopien Feyisa Lilesa est de retour au pays

Feyisa Lilesa lors des JO 2016

Connu pour avoir réalisé un geste de protestation anti-gouvernemental au moment de franchir la ligne d'arrivée lors des JO de 2016, le coureur était en exil depuis deux.

A Rio, il avait symboliquement croisé les poignets au dessus de la tête en passant la ligne, comme s'il était ligoté, reprenant à son compte un geste utilisé dans les manifestations anti-gouvernementales sans précédent dont l'Ethiopie était alors le théâtre.

Il vivait depuis deux ans aux Etats-Unis.

Il est rentré dimanche dans son pays et a été accueilli dimanche matin à l'aéroport d'Addis Abeba par plusieurs hauts responsables éthiopiens, dont le ministre des Affaires étrangères.