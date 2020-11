Bundesliga J7 : le Bayern bat Dortmund et prend seul la tête

Au Signal Iduna Park de Dortmund, le choc entre le Borussia et le Bayern Munich a tenu toutes ses promesses. Dans cette rencontre de très haut niveau entre les deux leaders avant le début de cette 7ème journée, c'est d'abord le Bayern Munich qui s'est illustré, en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Robert Lewandowski. Seulement l'attaquant s'est vu refuser le but pour un hors-jeu vraiment limite.

Dortmund s'est par la suite réveillé et a fini par ouvrir le score grâce son capitaine Marco Reus, juste avant la mi-temps. Mais les Bavarois n'avaient pas vraiment envie de rentrer aux vestiaires avec un but de retard, et David Alaba s'est chargé d'égaliser d'un superbe coup franc.

Le Bayern fait la différence en deuxième mi-temps

Après la pause, le Bayern Munich a accéléré, et a fait la différence par l'inévitable Robert Lewandowski, avant que Leroy Sané, entré en cours de jeu, ne porte le score à 3-1.

La fin de match a été plutôt mouvementée, puisqu'Erling Haaland à réduit la marque à 3-2 à la 83ème minute, Lewandowski a inscrit un nouveau but, une nouvelle fois refusé pour hors-jeu, et en toute fin de match, Marco Reus a raté le but de l'égalisation, sa volée finissant dans les nuages.

Marco Reus se prend la tête entre les mains après son occasion manquée

Victoire 3-2 du Bayern, qui prend seul la tête de la Bundesliga. Interrogé sur la manière dont il s'est incliné devant Thomas Müller à l'issue de la rencontre, l'entraîneur Hansi Flick a tenu à préciser qu'il ne voulait pas uniquement remercier son attaquant.

"Thomas Müller était le joueur qui était le plus proche de moi. Mais en vérité, ces félicitations, elles sont pour toute l'équipe. La manière dont les gars se sont battus, c'était superbe", a-t-il déclaré.

Du côté de Dortmund, c'est la deuxième défaite en championnat. Autant celle face à Augsburg était indiscutable, autant celle-ci est plus difficile à digérer pour Lucien Favre.

"C'est toujours difficile de perdre ce genre de rencontres. Nous aurions dû prendre au moins un point. C'est difficile à accepter", a-t-il confessé.

Leipzig passe devant le Borussia, Leverkusen dans le quatuor de tête

De son côté, Leipzig profite de cette défaite de Dortmund pour se hisser à la deuxième place. Le RB qui a battu Fribourg 3-0, avec notamment un but d'Ibrahima Konaté.

Lucas Alario auteur d'un doublé pour Leverkusen

Outre Dortmund-Bayern, il y avait une autre grosse affiche ce weekend, entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach. Un choc qui a également tenu toutes ses promesses, puisque les deux équipes se sont rendus coup pour coup - un doublé de Lucas Alario répondant à un doublé de Lars Stindl.

A la fin, c'est le Bayer Leverkusen qui a fini par s'imposer 4-3, malgré un joli but en coup du scorpion signé Valentino Lazaro pour Gladbach. Un succès qui permet au Bayer d'être troisième ex-aequo avec Dortmund, tandis que les Poulains sont 7èmes.

L'Union Berlin cartonne, Schalke et Mayence se neutralisent

Par ailleurs, le carton du weekend est à mettre au crédit de l'Union Berlin, qui a battu l'Arminia Bielefeld 5-0. Une belle performance pour le club de la capitale, l'un des plus petits budgets du championnat, qui a su rester sérieux jusqu'au bout, comme l'a expliqué son entraîneur Urs Fischer.

"J'ai beaucoup apprécié que mon équipe ne se soit pas relâché après avoir pris trois ou quatre buts d'avance, qu'elle soit restée concentrée et soit restée dangereuse jusqu'à la fin de la rencontre", a déclaré l'entraîneur allemand.

Dans les autres résultats, Wolfsburg s'est imposé 2-1 face à Hoffenheim, tandis que le Werder n'a pu faire mieux que 1-1 à domicile face à Cologne. Après avoir mené 2-0, Stuttgart a concédé le nul 2-2 face à l'Eintracht Francfort. Le Hertha se donne de l'air en allant gagner 3-0 à Augsburg et enfin, dans le duel de la peur, Mayence et Schalke 04 se sont séparés sur le score de 2-2.