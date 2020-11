Bundesliga J6 : Le Bayern et Dortmund en pôle position

Le Bayern Munich devrait être heureux. Suite à leur victoire sur le FC Cologne 2-1 et à la défaite du RB Leipzig, les Bavarois récupèrent la place de leader. Seulement, la manière n’était pas vraiment au rendez-vous. Alors forcément, du côté des hommes de Hansi Flick et notamment de Serge Gnabry, pourtant buteur, l’heure était plutôt à l’autocritique qu’à l’autocongratulation.

En l'absence de Robert Lewandowski, c'est Thomas Müller qui s'est chargé du pénalty pour le FC Bayern Munich

"Nous nous sommes compliqués la vie, nous n'avons pas joué avec autant de détermination que d'habitude, nous avons eu moins d'occasions, nous avons parfois perdu des ballons trop facilement, si bien que Cologne a retrouvé la motivation et est resté dans le match. C'était ça, notre problème aujourd'hui", a notamment déclaré l'international allemand d'origine ivoirienne.

Hummels voit double

Si cette performance a particulièrement déplu aux Bavarois, c’est parce qu’elle intervient une semaine avant d’affronter le club qui se trouve actuellement deuxième, et ce seulement en raison de la différence de buts : le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr s’est imposé 2-0 face à l’Arminia Bielefeld, grâce à un doublé de Mats Hummels. Un match plutôt maîtrisé pour le BvB qui était privé de son attaquant de pointe Erling Haaland. Pour Lucien Favre, il est cependant encore trop tôt pour se projeter sur le match de samedi prochain face au FC Bayern, son équipe ayant notamment un match très important en Ligue des Champions à disputer cette semaine.

Les trois derniers buts de Dortmund en championnat ont été inscrits par Mats Hummels

"Non, nous n'allons pas parler de ce choc. Nous avons un match à Bruges, et c'est plus important que le match contre le Bayern Munich. De plus, nous profitons de cette victoire aujourd'hui. Vous savez, le rythme est très soutenu en ce moment, nous jouons un match tous les trois jours. Nous allons d'abord savourer cette victoire, ensuite on verra", a insisté le technicien suisse à l'issue de la rencontre.

Schalke n'y arrive pas

Si le Bayern Munich et le Borussia Dortmund occupent donc actuellement les deux premières places, Leipzig a rétrogradé à la troisième. Quelques jours après sa cinglante défaite 5-0 face à Manchester United en C1, le RB a de nouveau chuté, cette fois-ci face au Borussia Mönchengladbach. Les Poulains se sont imposés 1-0 grâce à un but du jeune Hannes Wolf, ancien joueur de Leipzig.

Pour Schalke 04, le début de saison très très compliqué continue. Vendredi soir, en match avancé de cette 6ème journée, les Knappen n’ont pu faire mieux que 1-1 face au VfB Stuttgart. Salif Sané et ses coéquipiers sont donc toujours 17èmes et ne doivent leur salut qu’à Mayence qui, défait ce week-end par Augsbourg, est toujours la seule équipe sans point. Mais pour Manuel Baum, il n’est qu’une question de temps avant que son équipe finisse par débloquer son compteur de victoires.

"Si je devais employer une métaphore pour notre équipe, je dirais que c'est comme une bouteille de ketchup neuve qu'on ouvre. Elle est pleine, le ketchup ne sort pas, alors on tape dessus. Nous, on est encore en train de taper sur la bouteille. Quand ca sortira, ce sera une bonne chose pour tout le monde. En tous cas, moi, j'y crois", a déclaré Baum en conférence de presse.

Schalke 04 a ouvert le score via Malick Thiaw, mais a finalement été contraint au nul par le VfB Stuttgart

Dans les autres résultats, le Bayer Leverkusen s’est imposé 4-2 face au SC Fribourg, le Hertha Berlin et Wolfsburg se sont quittés sur le score de 1-1, tout comme l’Eintracht Francfort et le Werder Brême.

A noter que cette 6ème journée se termine ce soir, avec une rencontre entre Hoffenheim et l’Union Berlin à partir de 19H30 TU.

Retour au bercail pour Gyan Asamoah

L'attaquant âgé de 34 ans a décidé de rejoindre son pays natal et le club de Legon Cities, et ce pour un an de contrat. Le recordman de buts pour les Black Stars avait quitté le Ghana il y a 17 ans. Il a ensuite évolué en Italie, en France, en Angleterre, aux Emirats Arabes Unis, en Chine, Turquie et en Inde.

JO : un remboursement des billets est prévu

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo doivent se dérouler l’été prochain, la question de l’accueil des spectateurs reste en suspens. Pour le moment, ni le comité d’organisation ni le CIO ne peuvent assurer que les fans seront les bienvenus, tandis que ces derniers pourraient être interdits de voyager au Japon par les gouvernements de certains pays.

Si le Japon a été plutôt épargné par la crise, l’Etat nippon a d’ores et déjà annoncé qu’il rembourserait ses citoyens si ces derniers ne pouvaient plus se rendre aux compétitions en raison du report, ou tout simplement s’ils ne se sentaient pas assez en sécurité au niveau sanitaire pour le faire.

Le chef marketing de Tokyo 2020, Hidenori Suzuki, a en revanche rappelé que pour les spectateurs venants de l’étranger, les règles de remrbousement seraient différentes selon chaque comité.

"En raison du report des jeux, pour ceux qui estiment qu’ils auront malheureusement des difficultés à y assister, nous rembourserons le billet. Pour le traitement des billets vendus à l'étranger, veuillez contacter le comité national olympique (CNO) ou le comité national paralympique (CNP) du pays ou de la région concerné(e), ou contacter le vendeur officiel de billets", a déclaré Hidenori Suzuki en conférence de presse.

Les JO de Tokyo doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochains.

Tennis : le Masters de Paris aura bien lieu

Le tournoi se déroulera cependant sans spectateurs, en raison du confinement. Guy Forget, le directeur du tournoi, a dit avoir maintenu le tournoi pour "les joueurs" qui se sont préparés pour l’événement et qui pour certains étaient déjà dans la capitale française au moment de l’annonce du président Emmanuel Macron.

Si le numéro un mondial Novak Djokovic, tenant du titre, a choisi de faire l'impasse sur ce rendez-vous, son grand rival Rafael Nadal, qui ne s'est jamais imposé dans la salle parisienne, sera lui bel et bien présent.