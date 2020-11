Bundesliga J6 : Hoffenheim subit la loi de l'Union Berlin

C'est une véritable soirée cauchemardesque qu'ont vécu Diadié Samassekou et ses coéquipiers : réduits à dix suite à l'expulsion de Robert Skov à la 58ème minute, les hommes de Sebastian Hoeness ont encaissé ensuite un but sur pénalty, signé Max Kruse.

L'Union Berlin reste modeste

Hoffenheim a réussi à égaliser à dix minutes de la fin par l'intermédiaire de Munas Dabbur, mais en infériorité numérique, a fini par craquer en fin de match et a encaissé des buts de Joel Pojanpahlo et Cedric Teuchert. L'Union Berlin s'impose 3-1 et monte à la septième place. Malgré tout, le club de la capitale veut rester modeste, comme l'a expliqué Max Kruse à l'issue de la rencontre.

Soirée difficile pour Diadié Samassekou et Kevin Akpoguma.

"Notre objectif est simple : nous voulons rester dans l'élite. C'est seulement la deuxième saison en Bundesliga pour le club. Il ne faut pas se montrer euphoriques et se mettre à rêver d'autre chose", a déclaré la recrue phare du club berlinois. "Nous savons comment les choses vont vite dans le football. Notre objectif est défini. Le reste, c'est du bonus."

De son côté, Hoffenheim est 12ème. La dernière victoire du TSG remonte au 27 septembre, et un succès 4-1 face au Bayern Munich.

Augier-Aliassime sort d'entrée

Sinon, en tennis, le Masters de Paris a débuté hier. Dans l'ensemble, les favoris se sont imposés, à l'image de Pablo Carreno Busta, qui a battu Hugo Gaston en deux sets (6-3, 6-2), ou encore Borna Coric, qui s'est imposé 7-6, 6-1 face à Marton Fucsovics. En revanche, Felix Auger-Aliassime s'est incliné face à Marin Cilic (0-6, 6-3, 3-6).

Autre surprise, l'élimination de Karen Khachanov, tête de série numéro 11, face à l'Espagnol Alejandro Davidovitch Fokina, issu des qualifications. Aujourd'hui, entrée en piste de Milos Raonic ou encore de Stan Wawrinka.